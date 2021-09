Kiel

Der fünfte und letzte James-Bond-Thriller mit Daniel Craig als Agent 007 musste aufgrund der Corona-Pandemie um eineinhalb Jahre nach hinten verschoben werden – laut Craig hat sich das Warten aber gelohnt. Und davon können Sie sich ein Bild machen. Seien Sie bei einer der ersten Aufführungen in Kiel dabei. Wir verlosen fünf Mal zwei Tickets für den neuen James-Bond-Thriller.

Darum geht es in „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“

„Keine Zeit zu sterben“ schließt mit der Handlung direkt an „Spectre“ aus dem Jahr 2015 an. Bond hatte zum Ende des letzten Films die Identität des Bösewichts Ernst Blofeld, gespielt von Christoph Waltz, als Kopf einer Terrororganisation mit dem Namen „Spectre“ aufgedeckt. Nach einem Kampf wurde Blofeld, vorher als Franz Oberhauser bekannt, festgenommen und James Bond konnte gemeinsam mit seiner Geliebten Madeleine Swann, gespielt von Lea Seydoux, entkommen. Fünf Jahre später ist Bond auf Jamaika – alleine und im Ruhestand. Und hier beginnt der neue Bond.

Als sein alter Freund Felix Leiter (Jeffrey Wright) von der CIA ihn um Hilfe bittet, ist es schnell vorbei mit dem Frieden. Seine Mission: Die Rettung eines entführten Wissenschaftlers. Doch die erweist sich als weitaus tückischer als erwartet und führt Bond auf die Spur eines mysteriösen Bösewichts (Rami Malek), der mit gefährlicher neuer Technologie ausgestattet ist. Für echte Frauen-Power sorgen die Doppel-0-Agentin Nomi (Lashana Lynch) und CIA-Agentin Paloma (Ana de Armas).

Sie wollen den neuen James Bond sehen? Hier können Sie Tickets gewinnen

Insgesamt zwei Stunden und 43 Minuten wird „Keine Zeit zu sterben“ lang sein. Und Sie können dabei sein: Wir verlosen zum Start des neuen James-Bond-Thrillers zwei Mal fünf Tickets. Sie müssen dafür nur eine Frage in unserem Gewinnspiel richtig beantworten.

Die Karten sind für die Aufführung am Donnerstag, 30. September, um 20 Uhr im Studio Filmtheater am Dreiecksplatz in Kiel. Eine Teilnahme ist bis Mittwoch, 29. September 2021, um 23.30 Uhr möglich. Die Gewinner werden von uns am Donnerstagvormittag schriftlich per E-Mail benachrichtigt.

Die Kinotickets können Sie am Donnerstag 30 Minuten vor Aufführungsstart, zusammen mit der Gewinn-Benachrichtigung und ihrem Personalausweis im Studio Filmtheater am Dreiecksplatz in Kiel abholen. Zudem müssen Sie vor Ort nachweisen, dass sie 3G sind – also geimpft, genesen oder getestet. Das sieht die aktuelle Corona-Verordnung für Schleswig-Holstein so vor.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg!