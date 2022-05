Sie ist ein guter Cop: Sarah Jane Pullman, die in Farr, einem Städtchen „irgendwo in der Mitte des Landes“, ihren Dienst tut. Von den Kollegen geschätzt, mit Gefühl für ihre Nachbarschaft und einem Spürsinn, der seine eigenen Wege geht. Pullman kennt beide Seiten des Gesetzes, und das macht James Sallis’ Roman „Sarah Jane“ zu einem rätselhaft schwebenden Spiegelkabinett.

Dass sie ein sprunghaftes, von vielen Unbekannten und etlichen Unebenheiten bestimmtes Leben hat, wird schnell klar, in den zwischen Zeiten und Orten pendelnden Abschnitten, die die Ich-Erzählerin als Fetzen eines Lebens aneinanderreiht. Aufgewachsen ohne Mutter, Kämpferin im Irak-Krieg, Köchin mit Leidenschaft, wechselnde Männer, Literaturstudium – Sarah Jane muss sich auf ihrer Odyssee durch die USA etliche Male neu erfinden, bevor sie in der Polizeistation landet. Versuche, dem Leben eine Geradlinigkeit zu geben, die sie nie kennengelernt hat.

Sallis ist über die Verfilmung seines Romans „Driver“ bekannt geworden

Kein Wunder also, dass es die Protagonistin auch im neuen Job bald wieder aus der Kurve trägt. Erst, weil ihr Boss wie vom Erdboden verschluckt verschwindet und sich seine Spuren in der Halbwelt verlieren. Dann, weil ein FBI-Agent sie mit einem acht Jahre alten Mordfall konfrontiert.

Sallis, hierzulande mit dem rasant verdichteten, mit Ryan Gosling verfilmten Roman „Driver“’ bekannt geworden, zettelt ein düsteres Vexierspiel an, ein Puzzle, das nie zum vollständigen Bild wird. In seiner kühl lakonischen Sprache, die man beim Lesen unwillkürlich in einen der Cop-Filme von William Friedkin oder Walter Hill übersetzt, weil er die Protagonisten immer wie abgekoppelt neben das Geschehen stellt, ausgesetzt zwischen Schuld und Sühne.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ansichten von Sarah Jane“ könnte man den Roman des 77-Jährigen frei nach einem Theaterstück der Neunziger nennen. Denn klar erkennbar zeigt sich die Erzählerin dabei nie. Lieber hält Sallis sie im Schwebezustand einer immer wieder abbrechenden und diffus flirrenden Erzählung, der weder nach Zusammenhang noch Lösung strebt.

James Sallis: Sarah Jane. Aus dem Amerikanischen von Kathrin Bielfeldt und Jürgen Bürger. Liebeskind Verlag, 224 Seiten, 20 Euro.