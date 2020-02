Jan van Weydes große Papa-Klappe

Kiel

Der Comedian, mitten in einem Zombie-Gag, simuliert ein Weghechten und ruft: „In Deckung, da kommen sie!“ Dann wird klar: Eine der rund 150 Gäste ist beim Toilettengang mit Schmackes erst gegen die Glastür gelaufen – schlicht übersehen – und dann entschwunden. „Ich glaube, der Fettfleck wird bleiben“, ulkt van Weyde und mutmaßt, die Frau werde wohl lieber nicht wiederkommen.

Comedian erkundigt sich bei Zuschauerin

Tat sie nach ein paar Minuten später mutig dann doch, aber geduckt und peinlichst berührt selbst lachend unter dem Gelächter und Beifall des Publikums. Während der Pause besucht der Komiker die Frau im Parkett und erkundigt sich, wie es ihr gehe. Offenbar gut. „Hast du denn die Klinke nicht gesehen?“, fragt van Weyde und bietet an, sie möge sich doch auf seine Kosten ein Getränk holen gehen.

Die bizarren Seiten der Babyzeit

Ähnlich fürsorglich kümmert sich der Komiker, wenn man den ausführlichen, teils recht rustikal fäkal ausufernden Ausführungen Glauben schenkt, momentan um seine zweite Tochter im Säuglingsalter („Ich bin 15 Jahre verheiratet und habe schon zweimal gebumst“). In lebhafter Erinnerung habe er noch den Geburtsvorbereitungskurs. Eine bizepsgestählte „Bio-Hebamme 2.0“, von einem der werdenden Väter in der Runde hinter vorgehaltener Hand beeindruckt „Vulvarine“ (nach der Marvel-Comicfigur Wolverine) getauft, habe zur Veranschaulichung einen Medizinball mit aufgemaltem Gesicht aus einer „gehäkelten Waldorf-Vagina“ gezogen. Das feinmotorisch fordernde Zusammenlegen von Babysachen („Du darfst es nicht dreimal falten, dann ist es weg“) führt der Comedian ebenso plastisch vor wie die verschiedenen Alarmstufen bei windelbefreiten Körperausscheidungen.

Biene Maja vs. The Walking Dead

Mit der älteren, in anderer Hinsicht auch nicht immer pflegeleichten Tochter habe er kürzlich „ Biene Maja“ – die neue mit der Wespentaille schätze er als verantwortungsvoller Vater eigentlich gar nicht – gucken wollen. Hatte aber leider vergessen, dass im Player noch eine Video-Disc von „ The Walking Dead“ steckte. Gestoppt mitten in einer besonders brutalen Szene, dann doch zu heftig vorm Gang ins Bett nachts zuvor. Seine Frau habe sich später gewundert, warum plötzlich die Mädchenpuppen so eingedrückte Köpfe hatten und die Augen raushingen ...

Spezialdisziplin Physical Comedy

Seine angebliche Fettleibigkeit – wenn er auf Bühne gehe, spiele der Tontechniker immer Tubamusik ein –, Lachtypen in der Verwandtschaft oder das in der Comedy inflationär präsente Thema Generationen und soziale Medien (hier: Opa und What’sApp, Jugendliche und Youtube-Channels) – mit reichlich Situationskomik und stimmlichem Imitationstalent hangelt sich der Komiker zum größten Vergnügen des Publikums durch sein Programm. Eine seiner speziellen Stärken ist die Physical Comedy, und wie Jan van Weyde zur nostalgischen Zugabe als Figur aus der „ Augsburger Puppenkiste“ im charakteristisch schlingernden Gang über die Bühne hopst, lässt Lachtränen in die Augen schießen.