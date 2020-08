Kiel

„Risse, Löcher und Flecken auf den alten Stoffen sind zentrale Bestandteile meiner künstlerischen Installation,“ sagt Aiko Tezuka. Denn sie verraten in ihrer Unvollkommenheit etwas über ihre eigene Geschichte. Was nicht heißen soll, dass alte Stoffe in gutem Zustand der Künstlerin nicht auch willkommen wären...

Deutsch-japanische Parallelen

Die große Rauminstallation will die 1976 in Tokio geborene und seit 2011 in Berlin lebende Japanerin zur Ausstellung „Linking Transformations. Positionen japanischer und norddeutscher Gegenwartskunst“ ab 26. September in der Stadtgalerie Kiel konzipieren. Die Schau kombiniert die deutschen Künstlerinnen Janine Gerber und Constanze Vogt ( Lübeck/Kiel) mit Positionen japanischer Gegenwartskunst, um formal-ästhetische Ähnlichkeiten zu beleuchten. Japanische Kunst wird nicht zum ersten Mal in der Stadtgalerie präsentiert: Nach 2005 und 2015 soll erneut die Frage nach wechselseitigen Beziehungen unterschiedlicher Kulturräume im Fokus stehen.bkm

Anzeige

Infos zur Künstlerin: http://aikotezuka.com, Infos zu den Stoff-Spenden über Tel. 0431/901-3400. Versandkosten können erstattet werden.

Weitere KN+ Artikel

Mehr Kultur aus der Region hier