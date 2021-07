Portofino

Überragender Erfolg für die 23-jährige Jasmin Delfs aus Schleswig-Holstein. Das junge Talent, das bei Prof. Manuela Uhl in Lübeck Gesang studiert, überzeugte in der Gruppe der unter 25-Jährigen beim „Portofino International Opera Singing Competition“ in Italien.

Der 2015 erstmals initiierte Wettbewerb fand nach einer Online-Vorauswahl vom 21. bis zum 25. Juli an verschiedenen Orten im italienischen Küstenort Portofino statt. Delfs überzeugte die hochkarätige Jury, besetzt unter anderem mit Dominique Meyer, Intendant der Mailänder Scala und Caroline Wielpütz, Castingdirektorin des Theaters an der Wien, mit einem anspruchsvollen Programm überwiegend italienischer Opernarien.

Mit Werken von Mozart (Königin der Nacht aus „Die Zauberflöte“), Verdi (Gilda aus „Rigoletto“), Delibés (Lakmé aus „Lakmé“), Puccini (Lauretta aus „Gianni Schicchi“), Händel (Cleopatra aus „Giulio Cesare“) und Bellini (Amina aus „La Sonnambula“) setzte sie sich in vier Runden gegen über 100 Mitbewerberinnen und Bewerber durch. Im Orchesterfinale sang sie mit dem Orchester des berühmten „Theatre Carlo Felice“ in Genua unter Leitung von Sesto Quatrini und erhielt den mit 3.000 Euro dotieren Preis.