Timmendorfer Strand

Mit „Both Held And Free“ als Opener shuffeln Klaro! in ihr Set. So wie den Titel stelle sie sich die ideale Beziehung vor, erzählt Saxofonistin Karolina Strassmayer. Passt auch aufs Bandgefüge, denn obwohl die Saxofonistin und Schlagzeuger Drori Mondlak die Köpfe sind, agieren die Vier auf Augenhöhe. Haben ihre ausgedehnten Soli und finden sehr geschmeidig wieder zueinander, wenn sie die Strukturen zuvor gezielt aufgelöst hatten und der Sound doch mal etwas hektischer, nervöser geriet.

Vor allem aus ihrem von Nils Landgren produzierten, jüngsten Album „Stations“ schöpft Viktoria Tolstoy hernach auf der Hauptbühne, im Rücken ihre langjährigen, ausgezeichneten Mitmusiker – Ehemann Rasmus Kihlberg (Drums), Mattias Svensson (Bass), Krister Jonsson (Gitarre) und Joel Lyssarides (Piano). Die natürlich klingende Stimme der Schwedin harmoniert mit der Open-Air-Kulisse, bringt den Jazz-Standard „The Great City“ wie frisch poliert zum Glänzen, erdet Bob Dylans Blues-Song „Million Miles“, lässt in „Poinciana“ den titelgebenden Flammenbaum erblühen und interpretiert den Peter-Gabriel-Song „Kiss That Frog“ jazziger, aber nicht minder funky als im Original.

Sendecki ist durchaus durchsetzungsfähig

Beide seien „der Hammer“, kündigt Nils Landgren das Duo Vladyslav Sendecki und Jürgen Spiegel an – „zwei alte Hasen, aber sehr gute alte Hasen". Und zusammen hämmerten sie doppelt so gut. „Ich darf vorstellen: Hammer Spiegel“, nimmt Sendecki, nachdem er sich auf der Main Stage ans Piano gesetzt hat, den Ball humorvoll auf und weist hinüber zum Schlagzeuger. Nur auf den ersten Blick instrumental eine eigenwillige Kombi, denn beim Piano liefert die Linke den Bass gleich mit. Außerdem ist Sendecki durchaus durchsetzungsfähig auf den Tasten und spielt hier tendenziell perkussiver, Spiegel beherrscht selbstverständlich auch die leisen Töne.

Vor allem live, wofür auch der erneut hervorragende Sound sorgt, klappt das prima. Eher rockig, teils verspielt, gerät „Wrong“. Sie hätten versucht, alles falsch zu machen in den Stück, witzelt Sendecki – „gelungen“. Außerdem lebe man ohnehin in Zeiten, in denen man nicht mehr wisse, was richtig oder falsch sei. „New York Street“ spielen sie zum ersten Mal vor Publikum, und nach tastendem Beginn schält sich ein entspannter, bluesiger Groove heraus. Auch „Furioso“, eine Uptempo-Nummer mit rollenden Bass-Akkorden auf dem Piano, erlebt seine Live-Premiere. Manchmal trommelt Spiegel auf der arabischen Darbuka. Gegen Ende marschiert „Still Arise“ zu einer verspielten Pop-Melodie, im Publikum wippen die Füße merklich mit.

Lockere Stimmung bei Jazz Baltica

In der Pause vertritt es sich die Beine, einige verlassen maskenlos ihre paarweisen Plätze, plaudern eng beieinander in Grüppchen. Die lockere Stimmung lässt hier und da die Vorsicht vergessen. In Quartettstärke entern die Schweden von Tonbruket die Bühne. Deren Musik hatte Landgren, vom Bandnamen abgeleitet, in seiner Anmoderation treffend als „Steinbruch“ charakterisiert. Der steckt voller Edelsteine.

Wie dem Opener „Love In It’s Splendor“, ein schleppender, bluesiger Jazz-Track mit Pop-Appeal, den vor allem Johan Lindströms rockige Gitarre psychedelisch in Richtung frühe Pink Floyd driften lässt. Die Band schlägt Haken um Haken, Martin Hederos lässt auf dem Keyboard ein Akkordeon sehnsüchteln, eine Steel-Guitar wimmert, es bluest mit Western-Touch – da schwingt erfrischend viel Humor mit.

„Gripe“ beginnt eher getragen, dann lassen Tonbruket den Track zerfasern, das Keyboard irrlichtert Elektro-Sounds zum markig gestrichenen Kontrabass. Klingt ein wenig wahnsinnig und mag nicht recht zum freundlichen Sonnenschein passen, einige Gäste wandern nach und nach ab. Wer bleibt, erlebt mit „Tonability“ ein Stück, das mit seinem wilden Rock’n’Roll- und Rockabilly-Touch gut auf den Soundtrack eines Quentin-Tarantino-Films passen würde. „Liga“, der letzte Song im Set, verschmilzt gekonnt orientalische Harmonien mit Rock und Jazz und klingt zeitweise wie der Score für einen Fantasy-Film. Tonbruket sind ein Erlebnis in Cinemascope.

Letzter Konzertblock bei Jazz Baltica mit NDR Bigband

Ganz anders leider die NDR Bigband, die den letzten Konzertblock eröffnet. Als Solist steht der US-Gitarrist Kurt Rosenwinkel auf der Bühne und nutzt seine Präsenz für ausgedehnte, gniedelnde Läufe mit reichlich Hall im weichen Sound. Technisch ist das alles über jeden Zweifel erhaben, auch das Zusammenspiel, doch unterm Strich verbreiten sie nicht mehr als gepflegte Langeweile.

Eine Wohltat ist daher im Anschluss das Solo-Konzert von Rosenwinkels Landsmann Raoul Midón. Mit der linken Hand slappt der blinde Musiker die Gitarrensaiten, trommelt dazu nicht weniger virtuos und flink mit der rechten auf den Bongos, singt mit souliger, kräftiger und leicht heiserer Stimme oder imitiert mal Posaune, mal Trompete.

„Bad Ass And Blind“ garniert Midón mit einem coolen Rap, „Invisible Chains“ flirtet mit Reggae. Zur Zugabe „Everybody Can Be Somebody“ erzählt er die Geschichte, wie er den Song mal auf der Suche nach einem neuen Plattenlabel in New York dem berühmten Produzenten Arif Mardin vorgesungen habe. Darauf sei Mardin die ganze Studiocrew holen gegangen und habe dann mit seinem türkischen Akzent – für Midón hörte er sich an wie Graf Dracula – gesagt: „Play that again“. Glaubt man ihm gern.