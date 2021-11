Jazz Baltica 2022: Vorverkauf für die Festivalkarte gestartet

Timmendorfer Strand

Anders Jormin, Jahrgang 1957, spielte und tourte mit Jazz-Größen wie Don Cherry, Lee Konitz, Elvin Jones, Charles Lloyd oder Joe Henderson. Der schwedische Bassist war bereits im vergangenen Jahr und diverse Male zuvor Gast der Jazz Baltica. Auch die junge schwedische Formation Dirty Loops ist kein Neuling beim Festival. Das Trio ehemaliger Stockholmer Musikstudenten kombiniert Jazz und Pop zu melodiösen, dynamischen Songs, die teils im Netz Millionen von Klicks ernten. Dass Nils Landgren, Posaunist und künstlerischer Leiter der Jazz Baltica musikalisch mitmischt, versteht sich von selbst.

Hauptbühne 2022 wieder im Maritim-Festsaal

Im kommenden Jahr zieht die Main Stage wieder zurück in den Festsaal des Maritim Seehotels um. Wegen der Corona-Pandemie waren die Konzerte auf der Hauptbühne 2021 in den Strandpark verlagert worden. Das Gelände rund um den Park bietet dann wieder Platz für die Open-Air-Bühne mit Talenten aus dem Ostseeraum, für Talk-Runden im Jazz-Café für die Strandbühne @ the beach oder nächtliche Sessions im Jazz Club.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tickets für die Festivalkarte gibt’s über www.jazzbaltica.de und die Ticket-Hotline 0431/237070. Für die Einzelkonzerte können die Karten ab 18. März gebucht werden.