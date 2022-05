Ilja Ruf ist in Kiel mit dem IB.SH-Jazz-Award ausgezeichnet worden. Der Preis wird dem 21-jährigen Musiker im Rahmen der Jazz Baltica (23. bis 26. Juni) in Timmendorfer Strand verliehen. Die Investitionsbank Schleswig-Holstein hatte den Jazz-Förderpreis in diesem Jahr zum 15. Mal gestiftet.