Timmendorfer Starnd

Als er Rita Payés das erste Mal habe spielen hören, sei er „fast umgefallen“, lobt Nils Landgren aus berufenem Mund am Sonnabendnachmittag kurz vor deren Auftritt. Die Posaunistin aus Barcelona, Jahrgang 1999, spielt das intime Konzert zusammen mit ihrer Mutter, der Gitarristin Elisabeth Roma.

„So, so happy to be here today“ sei sie, erzählt Rita. Die Kompositionen speisen sich aus spanischen Volksweisen, melancholische Balladen. Der Jazz würzt sie allenfalls, vor allem wenn Rita mit virtuoser Selbstverständlichkeit die Posaune bläst. Meist aber singt sie – beseelt, mit einer kehligen, vollen Stimme, die gelenkig zwei Oktaven wechselt und zwischen mädchenhaft und fraulich.

Auch Nils Landgren mischt mit

Zweieinhalb Stunden später experimentiert im mittlerweile brutwarmen, trotz Turbo-Lüftung recht stickigen „JazzLab“ das Ebba Åsman Quartet. Die Bandleaderin, ebenfalls Jahrgang 1999 und Posaunistin, bevorzugt mit ihrer Band einen modernen Jazz-Ansatz, komponiert meist temporeiche, unruhige Stücke, die stellenweise an Roy-Ayers-Songs aus den 70ern erinnern.

Mit sieben Jahren habe sie angefangen, Posaune zu spielen, erzählt Ebba, und ihr größtes Idol, ihr „Role Model“, sei Nils Landgren gewesen. Der dann wie aufs Stichwort, die rote Posaune in der Hand, die Szenerie betritt, die Band bei einem Latin-Jazz-Track begleitet und ein paar improvisierte Soli aus dem weißen Hemdsärmel schüttelt.