Timmendorfer Strand

Höhn, 1999 in Eutin geboren, lebt in Hamburg und ist Mitglied des dort gegründeten Modern-Jazz-Quartetts Bluff, das in diesem Jahr sein Debütalbum veröffentlichen will. Mit zehn Jahren begann er seine Ausbildung auf der Trompete. Spielte dann als Schüler des Ostsee-Gymnasiums Timmendorfer Strand in der dortigen Big Band, später in den LandesJugendJazzOrchestern Schleswig-Holstein und Hamburg und auch im BundesJugendJazzOrchester. Seit 2017 studiert Höhn an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg bei Prof. Claus Stötter – ebenfalls ein renommierter Trompeter.

Nils Landgren: "sehr talentiert"

„Christian ist ein sehr talentierter junger Trompeter“, lobt Nils Landgren, Top-Posaunist, Künstlerischer Leiter der Jazz Baltica und Jurymitglied. „Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und mir war schnell klar, welches Potenzial in ihm steckt.“ Bei JazzBaltica habe er in seiner Schulzeit seine ersten großen Jazzkonzerte erlebt, erinnert sich der Preisträger, „und stand mit meinem Vorbild Nils Landgren auf der Bühne – das war die Initialzündung für mich, Profimusiker zu werden“.