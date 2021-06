Lübeck.

Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Die fünfköpfige Jury entschied einstimmig: „Michel Schröder hat bereits in jungen Jahren bewiesen, dass er in der Jazz-Szene als Trompeter, Bandleader und Komponist ein außergewöhnliches Talent ist.“

Frühe Liebe zur Jazzmusik

Die Liebe zur Musik verdankt Schröder nicht zuletzt dem Trompetenspiel seines Vaters und dessen Sammlung von Jazzplatten. Mit sieben Jahren begann er an der Lübecker Musikschule mit dem Unterricht. Später war er dann Mitglied der Bigband des Lübecker Johanneums und des Landes-JugendJazzOrchesters. Er war Preisträger beim Landes- und Bundeswettbewerb „Jugend jazzt“. Nach dem Abitur 2014 studierte er Musik in Hamburg.

Michel Schröder leitet ein außergewöhnliches Ensemble

Neben seinem Quintett leitet der 25-jährige eines der ungewöhnlichsten Large-Ensembles, das der deutsche Nachwuchs-Jazz zu bieten hat. Es besteht aus acht Bläsern, vier Streichern, einer Harfe, Klavier, Gitarre, Bass und Schlagzeug und erinnert fast eher an ein kleines Sinfonieorchester als an eine Bigband. Im März 2021 kam als vorläufiger Höhepunkt mit der CD „Bunt“ das erste gemeinsame Album auf den Markt.

Preisübergabe beim "Kunstflecken" in Neumünster

Der Jazz-Förder-Preis 2021 soll am 1. Oktober im Kulturfestival „Kunstflecken“ in Neumünster verliehen werden. Michel Schröder wird an diesem Abend nach der Preisverleihung mit seinem Quintett ein Konzert geben.

Die Jury gehörten neben dem Vorsitzenden des Kulturforums, Wolfgang Röttgers, die Jazz-Gitarristin Sandra Hempel, der Bildungsreferent des Landesmusikrates Arvid Maltzahn. Prof. Bernd Ruf von der Musikhochschule Lübeck und Agnes Trenka vom Kulturbüro Neumünster an.

Unterstützung für junge Jazzmusikerinnen und -musiker

Der Jazz-Förder-Preis soll jüngere Jazzerinnen und Jazzer aus Schleswig-Holstein ermutigen und unterstützen, ihren musikalischen Weg erfolgreich weiter zu gehen. 2019 wurde Ilja Ruf ausgezeichnet. Das Kulturforum Schleswig-Holstein vergibt den Preis im jährlichen Wechsel mit dem Jazz-Förderer-Preis für Unterstützer junger Jazzmusiker in Schleswig-Holstein.