Ohne Publikum im Konzerthaus? Ziemlich skurril

Timmendorfer Strand

Am 20. Juni wird der schwedische Posaunist dort zum Auftakt mit dem Quartett 4 Wheel Drive und danach in fünf weiteren Formationen spielen.

Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie schwerfiel es Ihnen, Jazz-Baltica 2020 abzusagen?

Anzeige

Nils Landgren: Oh, geht es weiter runter auf der Skala? Sehr schwierig, aber es ging ja nicht anders. Wir hatten diese Jazz-Baltica-Pressekonferenz am 13. März. Ich bin direkt danach nach Kopenhagen geflogen, dann mit dem Taxi über die Öresundbrücke zu meinem Auto gefahren und dann nach Hause. Und am nächsten Tag hat Dänemark die Grenzen zugemacht. Da habe ich verstanden: Jetzt geht etwas richtig los!

Weitere KN+ Artikel

Stand denn gleich fest, das Sie stattdessen etwas Alternatives machen wollen?

Nee, das hat sich entwickelt, als wir gesehen haben, dass es vielleicht eine Chance gibt, ein digitales Modell zu machen – zusammen mit dem ZDF, dem NDR, der Gemeinde Timmendorf und dem Hotel Maritim. Dann haben wir angefangen, ein Programm zusammenzustellen. Die Idee war, Künstler und Künstlerinnen einzuladen, die dieses Jahr bei uns spielen sollten, aber in anderen Formationen, alle zusammengesetzt für diese Gelegenheit. Das hat gut geklappt, das finden wir ganz toll! Es gibt da nur eine feste Band: 4 Wheel Drive mit Michael Wollny, Lars Danielsson, Wolfgang Haffner und mir.

4 Wheel Drive hätten in diesem Jahr bei der Jazz Baltica regulär gar nicht gespielt. Insofern ist das ja am Wochenende immerhin auch ein echtes Plus.

Stimmt, bei Jazz Baltica sind wir nie gewesen. Ich hab’ einfach die Jungs gefragt, ob die grundsätzliche Lust hätten, und alle haben zugesagt. Alle Leute, die jetzt auftreten, sind ja auf eine Art und Weise mit Jazz Baltica verbunden. Es gibt nur eine Ausnahme, und das ist Max Mutzke (singt beim letzten Konzert des Programms, Anm. d. Red). Max ist aber wirklich ein alter Freund und ein hervorragender Künstler und bewegt sich in dem Themenbereich, wo wir uns zum Teil auch befinden. Deswegen hat es sehr gut gepasst. Für die Musiker, die dieses Jahr nicht dabei sein können, werden wir die Aktion „ Jazz Baltica Solidarity“ starten, um für sie Spenden zu sammeln.

Sie reisen aus Schweden nach Timmendorfer Strand, für die Konzerte am Wochenende und auch für die Vergabe des IB.SH-JazzAwards am Freitag. Geht das einfach so trotz Corona?

Die Quarantänepflicht gibt’s ja nicht mehr. Ich soll ja gesund sein, und ich bin gesund. Ich gehe davon aus, das alles klappt.

Gespielt wird für die Lives-Streams im Festsaal des Maritim Seehotels nicht auf der Bühne, sondern davor – wo sonst das Publikum säße ...

Ja, das wird dann vom Fernsehen alles so aufgebaut, dass sie unter den Beschränkungen ohne Probleme arbeiten können – und dass wir uns mit Abstand aufstellen können.

Haben Sie seit dem Ausbruch der Pandemie schon Live-Konzerte gegeben?

Ich hab’ zwei Konzerte als Live-Streams ohne Publikum in Stockholm gemacht. Eins mit Funk Unit in einem Jazz-Club und eins im Konzerthaus mit dem Gitarristen Johann Norberg. Ziemlich skurril, wenn man da steht in einem Konzerthaus mit 1400 Plätzen und niemand ist da. Man muss sich auf die Kameras konzentrieren, das ist ja unser Publikum.

Ist es beim Jazz vielleicht ein bisschen schwieriger, ohne Publikum zu spielen, weil man als improvisierender Musiker live eher auf Stimmungen reagiert, gerade bei Jams?

Ja, aber wir sind es ja alle gewohnt, im Studio aufzunehmen. Wir haben nicht wie sonst die Give&Take-Situation, eine Art Kommunikation. Aber wir haben einen Empfänger, der ist nur einfach nicht da. Den müssen wir uns vorstellen.

Schauen wir ins kommende Jahr, wo hoffentlich alles wieder besser aussieht. Stimmt mein Eindruck, dass das Programm von Jazz Baltica 2020 komplett und nur tageweise leicht verschoben auf 2021 verpflanzt worden ist?

Genau, so ist der Plan. Deshalb spielen die Leute jetzt am Wochenende auch in anderen Konstellationen, damit es nicht eins zu eins das gleiche ist.

War es, was die Buchungen betrifft, eine komplizierte Operation?

Ja, war es. Aber die meisten Leute haben sofort und auch sehr positiv reagiert, so dass man das schieben kann.

Programm mit den acht Live-Stream-Konzerten am 20. und 21. Juni aus dem Festsaal des Maritim Seehotel Timmendorfer Strand unter https://jazzbaltica.de/jazzbaltica-2020-zdfkultur

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.