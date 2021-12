Malente

Vielleicht war der Auftritt gestern auf der Promenade in Kellenhusen doch ein bisschen heftig. Am Morgen war die Stimme weg, der Hals kratzt und jetzt hüstelt Lene Krämer ins Telefon. Egal, es gibt Salbeitee, auf den schwört die Jazz-Sängerin. Und es gibt das Publikum, das auch bei drei Grad minus und in Corona-Zeiten steht und lauscht und mitsingt. „Singen ist meine Berufung“, sagt die Dänin aus Malente – und man könnte am anderen Ende des Telefons schwören, dass sie dabei leuchtet. „Aber ohne den Kontakt zum Publikum ist das nur die Hälfte wert.“

Fünf Auftritte vorm Corona-Lockdown

Der fiel weg, seit Corona gerade den Sängern das Leben doppelt schwer gemacht hat. Fünf Auftritte hatte sie 2020 noch gehabt, im deutsch-dänischen Jubiläumsjahr – dann fiel der Vorhang zum Lockdown. „Das war hart“, sagt sie. Rare Auftritte wie der auf der KN-Bühne, die Solo-Künstler mit einem Netzauftritt ans Publikum brachte, und beim Kulturfestival Schleswig-Holstein haben ihr über die Durststrecke geholfen: „Das hat mir einfach Kraft gegeben.“

Ja, es war besser in diesem Jahr; gut 20 Auftritte hat sie absolviert, ungefähr 50 Prozent dessen, was die 62-Jährige sonst übers Jahr abliefert. Und sie kann wieder mit ihren Musikern spielen: „Es ist toll, was die Veranstalter in all dem Regelungswust für uns geleistet haben.“ Aber da ist auch dieses unbestimmte Gefühl, die gebremste Erwartung: „Man traut sich nicht so richtig, sich zu freuen“, sagt Lene Krämer. Im Publikum hat sie ein besonderes Bedürfnis nach Wärme gespürt, auch mehr Dankbarkeit.“ So wie im Sommer in Eutin, als es Bindfäden regnete und die Leute trotzdem blieben – mit Regenschirmen und in Decken gewickelt.

Lene Krämer: „Ich habe viele Ideen für 2022“

„Es ist schon eine merkwürdige Zeit“, sagt sie, „da möchte ich mit dem Singen schon etwas Licht hineinbringen.“ Eigentlich ist sie ja sowieso Optimistin: „Ich versuche, nach vorn zu schauen. Und ich habe viele Ideen für 2022.“ Mit dem Pianisten Kai Franzen und dem Bassisten Joachim Roth bastelt sie gerade an einem neuen Programm: „Deutsche Lieder – aber mit Swing“, sagt sie, „das wollte ich schon lange.“ Und wenn das steht, dann, so sagt sie, ist hoffentlich vieles wieder wie früher. „Und dann kann man sich hoffentlich auch wieder umarmen.“