Jazzica in Kiel: Frauenpower zwischen Pop, Rock und Weltall

Kiel

Geschlagene 658 Tage hat Jazzica, der „größte Pop-Frauenchor Deutschlands“ (so ist es auf der Homepage zu lesen), gedarbt. Nun endlich der heiß ersehnte Auftritt. Corona? Was sonst. Keine Auftritte? Logisch. Aber deswegen Stillstand? Mitnichten. Die drei Zahlen (658) als Luftballons von Sängerinnen zu Beginn des Abends stolz in die Höhe gehoben, sind ein Symbol für die Lust zu singen. Vor Publikum. Und das tat der Chor in exzellenter Weise.

Rock und Pop in choraler Lesart

Man mag den Arrangements vielleicht vorwerfen, dass die in den thematischen Vordergrund gestellte Rock-und Pop-Literatur etwas zu schnieke gestaltet daherkamen. Spaß gemacht hat es aber zweifelsohne. Natürlich klingt die chorale Lesart von Hits von Bejoncé ( „Pray You Catch Me“), den Beatles („The Fool On The Hill“) von den Gorillaz („Feel Good.Inc.“), Duran Duran („Only In Dreams“) oder Linkin Park („Little Things Give You Away“) schön. Die Harmonien und Sätze passen auf den Punkt. Sie sind sauber strukturiert und von Chorleiter Till Kindschus aufs Beste in Szene gesetzt. Die musikalische Aura stimmt also formal definitiv.

Lesen Sie auch Jazzica: Chorproben unter freiem Himmel

Aber ein Rock-Song ist nun mal ein Rock-Song, weil er ein Rock-Song sein will und sein muss. Bei aller klanglicher Akkuratesse, die das Publikum im Kirchenraum begeisterte, könnte man sich daran reiben, dass sich der Chor manche Nummer, denen im Original ein gewollt spröder Druck Charakter verleiht, zu sehr „zurechtbiegt“. Aber vermutlich ist das wirklich Geschmacksache.

Jazzicas Blick über den musikalischen Tellerrand

Das Wunderbare am Repertoire des Chores, ist und bleibt allerdings dessen Blick über den musikalischen und kulturellen Tellerrand. Ewige Schätze finden sich eben auch außerhalb der Charts. Man kann kaum genug betonen, wie schön die Sängerinnen das amerikanische Volkslied „ God’s Gonna Cut You Down“, oder das Urdeutsche „Dat Du Min Leevsten Büst“ vortrugen.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und nicht zu vergessen die hinreißende Interpretation des Liedes „Sally Ride“: Die von der amerikanischen Soul- und Funk-Sängerin Janelle Monáe auf Vinyl gepresste Würdigung der Astrophysikerin Sally Ride versprühte Kraft, Stärke und Optimismus. Sally Ride schrieb sich 1983 als Mitglied an Bord einer „Challenger“-Expedition als erste US- Amerikanerin im All in die Geschichtsbücher ein. Frauenpower ist wunderbar und kann so schön klingen.