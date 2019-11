Jazzrausch Bigband kommt zum Festival

Timmendorfer Strand

Etwa ein Dutzend prägende Musiker aus der Jazz-Baltica-Historie hat Nils Landgren, Posaunist und Künstlerischer Leiter, zu diesem Sonderkonzert eingeladen – darunter zwei seiner schwedischen Landsleute, Bassist Lars Danielsson und Gitarrist Ulf Wakenius, den polnischen Pianisten Leszek Mozdzr, den deutschen Schlagzeuger Wolfgang Haffner und Schauspielerin Katja Riemann als Sängerin. Den ersten Teil der „Midsummer Rituals“ bestreiten herausragende Pianisten – der Deutsche Rainer Böhm und der Österreicher David Helbock.

Detailliertes Programm ab 13. März

Im Detail wird das Programm am 13. März eröffnet, dann beginnt auch der Vorverkauf für die einzelnen Konzerte. Noch ein paar verheißungsvolle Acts haben die Organisatoren bereits preisgegeben. US-Singer-Songwriter Raul Midón, Grammy-nominiert für sein Album "Bad Ass And Blind" (2017), reist ebenso an wie zwei schwedische Acts – ein Trio um den Pianisten Joel Lyssarides sowie ein Quintett um Sängerin Victoria Tolstoy. All-Star-Charakter hat das Trio aus dem österreichischen Gitarristen Wolfgang Muthspiel, dem US-amerikanischen Bassisten Scott Colley und dessen Landsmann, dem Schlagzeuger Jeff Ballard.

Facetten des Big-Band-Sounds

Wie in vielen Vorjahren ist auch die NDR Bigband diesmal wieder mit einem neuen Projekt vertreten, und den Schluss der 30. Jazz Baltica wird ebenfalls ein großer Klangkörper bilden: die Münchner Jazzrausch Bigband mit ihrem Programm "Beethoven’s Breakdown", von der „ Süddeutschen Zeitung“ gefeiert als „eine Kernschmelze von Bigband-Sound mit House und Techno-Musik“.

Tickets: www.jazz-baltica.de und Hotline 0431/237070.

