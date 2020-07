Kiel

Die Protagonisten kommen aus Schleswig-Holstein, den Niederlanden oder Frankreich und sind beheimatet in unterschiedlichen Disziplinen von Musik bis zur bildenden Kunst.

Hanna-Lina Hutzfeldt-Frantzke, Tanzpädagogin und Performancekünstlerin

„Das erste Wochenende war schon sehr gut besucht“ freut sich Hanna-Lina Hutzfeldt-Frantzke, Tanzpädagogin und Performancekünstlerin, die die von der Stadt Kiel und dem Kulturministerium unterstützte Veranstaltungsreihe gemeinsam mit ihrem Mann organisiert hat. Nach einer Ausbildung am Kieler Institut für Gymnastik und Tanz haben beide in den Niederlanden Tanz studiert. „Wir haben dort Einblicke in eine sehr bunte, diverse Tanz- und Performancewelt bekommen, die wir so aus Kiel nicht kannten“, erzählt sie. Genossen hat das Paar die spannende, anregende Atmosphäre in Holland, wo viele kleine Tanzkollektive, die sich ständig auf Reisen und in stetem Austausch befinden, eine schnelle, pulsierende Szene bilden. „Da wir Kiel lieben, haben wir beschlossen, diese bunte Welt aus den Niederlanden an die Förde zu bringen.“

Unterschiedlichste Bewegungsformen

Aktuelle politische, persönliche und hochemotionale Themen werden sich in den Tanz-Stücken der kommenden vier Abende spiegeln, Diversität ist dabei ein zentrales Schlüsselwort. „Es wird auf die verschiedensten Bewegungsformen zurückgegriffen, darunter Breakdance und Hip Hop.“ Am Sonnabend und Sonntag steht neben einer Kieler Performance, die eine Brücke zwischen Tanz und Architektur schlägt, ein Trio aus Schleswig-Holstein mit Fesselkunst auf der Bühne, aus Frankreich gibt es eine Kostprobe aus Tanz und Akrobatik. Im August sind drei Gruppen aus Holland zu Gast. „Zu Beginn gibt es jeweils eine kleine Einführung“, sagt Hanna-Lina Hutzfeldt-Franzke.

Pumpe, Haßstraße 22, Kiel. Sa/So 25./26 Juli sowie 1./2. August. Einlass 18 Uhr. Beginn 19 Uhr. www.diepumpe.de