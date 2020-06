Schon zu Schulzeiten erkannte ein Zeichenlehrer sein Talent und bestärkte ihn in dem Entschluss, Künstler zu werden. Der Pädagoge hatte den richtigen Riecher. Jiři Tichý (1924-2013) schuf ein Werk von ungewöhnlicher Vielfalt. Sie ist jetzt an zwei Orten in Neumünster zu erleben.