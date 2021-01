Oeversee

Erzählen, das ist für Jochen Missfeldt ein Zustand glücklicher Sisyphusarbeit. Ein Unternehmen, das sich fortsetzt, ohne Ende, ohne Anfang. „Erzählen“, sagt der Schriftsteller und ehemalige Jagdflieger, der am 26. Januar seinen 80. Geburtstag begeht, „das ist die einzige Chance, uns selbst zu begreifen. Die Dinge werden für mich klarer im sprachlichen Gestalten.“ Das Schreiben ist ihm der stete Versuch, sich selbst auf die Spur zu kommen. Was wiederum hilft, die Welt zu begreifen. „Das zu Ende zu erzählen“, sagt er, „das hieße ja, davon Abschied nehmen.“

Den Roman "Steilküste" hätte er gern auf der Bühne gesehen

Davon ist Missfeldt noch weit entfernt, auch wenn er einigermaßen unsentimental darüber spricht, dass die verbleibende Lebenszeit überschaubar wird: „Das ist auch in Ordnung so. Den Tod fürchte ich nicht.“ Er schreibt und recherchiert, hat ein größeres Erzählprojekt in Arbeit, von dem er bislang nur sagen mag, dass es Mitte des 19. Jahrhunderts spielt. „Es geht langsam voran. Ich hoffe, dass es noch fertig wird, bevor ich nicht mehr da bin“, sagt er. Und dann, mit einem Lächeln, das auch übers Telefon mitklingt: „Und sonst eben danach.“

Jochen Missfeldt sagt solche Sätze, lakonisch und verschmitzt, wie das wohl nur einer aus dem Norden kann. Er sitzt am Telefon im Schreibzimmer in Oeversee. „Grauer Himmel, Bäume leicht bewegt“, beschreibt er die Aussicht, „ich hoffe, dass sie bald grün werden ...“ Die Pandemie, sagt er, hat nicht viel verändert an seinem Alltag. „Home Office bin ich als Schriftsteller gewohnt. Und ich kann jederzeit die Walking-Sticks aus der Ecke holen und zum Sankelmarker See laufen.“ Die fünf Enkelkinder vermisst er – „die geben mir das Gefühl, dass ich lebendig bin“. Und dann ist da noch das Theaterprojekt, das 2020 im Jubiläumsjahr der deutsch-dänischen Grenze am Landestheater geplant war. Nach seinem Roman Steilküste (2005) über zwei fahnenflüchtige Marinesoldaten im Mai 1945 in Dänemark. Er mochte die Bühnenfassung von Wolfgang Apprich, die Proben liefen schon: „Ja, das schmerzt noch.“

Im fiktiven Solsbüll leben Missfeldts Geschichten

Geboren in Satrup 1941, kam Jochen Missfeldt als junger Fliegeroffizier nach der Pilotenausbildung in den USA in den Sechzigern nach Leck. Der Schriftsteller kam später, 1982 mit der Pensionierung – die war damals für Piloten knapp über 40 üblich. Ein paar Gedichtbände hatte Missfeldt da allerdings schon veröffentlicht. Die Titel wie Sinnbilder oder verknappte Geschichten: Gesammelte Ängste (1975), Mein Vater war Schneevogt (1979). Richtig bekannt wurde er mit dem nach der Dorfsaga Solsbüll (1989) zweiten Roman Gespiegelter Himmel: Titanvogeltage (2001). Die Geschichte zweier Jagdflieger, Freunde und Konkurrenten, nach einem Flugzeugabsturz unauflöslich verbunden in Schuld und Sühne.

Auch die Geschichte spielt in Solsbüll, diesem fiktiven Ort in Nordfriesland, der so etwas ist wie Missfeldts literarischer Anker. Immer wieder taucht es auf, ebenso wie Gustav Hasse. Der ist mal Erzähler wie zuletzt im Roman Sturm und Stille (2017), der so erfrischend jugendlich über Doris Jensen und ihre Liebesgeschichte mit Theodor Storm fantasiert. Er ist aber auch Protagonist wie in Gespiegelter Himmel. Gut möglich, dass er auch im neuen Buch wieder dabei ist ... „ Hasse ist eine Art Freund geworden über die Jahre“, sagt Jochen Missfeldt über sein literarisches Alter ego, früh pensioniert wie er selbst. „Über ihn gewinne ich Distanz zu mir selbst.“

Im Mikrokosmos spiegeln sich Welt und Zeiten

Solsbüll, hat er mal in einem früheren Gespräch gesagt, sei sein Lebensthema: „Darin sammle ich Menschen, Landschaften und Geschichten meiner Heimat.“ Es ist der ländliche Mikrokosmos, in dem Missfeldt Welt und Zeiten spiegelt. Eben doch kein Heimatschriftsteller. „ Solsbüll ist nicht ... nirgendwo sondern überall“, so beschrieb es Albert von Schirnding 2002 in der Laudatio zum Wilhelm-Raabe-Preis. Und zwischen Spuren und Spiegelungen hängt in der klaren Sprache immer ein Gefühl von Märchen oder Traum. Darin ist er Theodor Storm nah, dem er 2015 die große Biografie Du graue Stadt am Meer gewidmet hat, eine Reise durch Leben und Werk des Husumer Dichters – und deren Verflechtungen. Der Norden ist für ihn der geografische und kulturelle Bezugsrahmen, den er literarisch immer neu vermisst. Den Hebbel- und den Storm-Preis hat ihm das eingebracht, den Kunstpreis des Landes (2006), aber auch zahlreiche Ehrungen über das Land hinaus, neben dem Raabe- den Italo-Svevo-Preis (2014) oder den Aufenthalt in der Villa Massimo (2009).

Heute, erzählt Missfeldt gerade, hat er einen Storch gesehen. Und sich gefragt, warum der nicht im Süden ist, wo der Zugvogel doch im Januar hingehört. Es scheint Wichtigeres zu geben als den Rückblick zum runden Geburtstag. „Lebensbilanz?“, sagt er beinahe verwundert. „Die ziehe ich jeden Tag. Indem ich Sachen finde und weglege in die große Truhe.“ Die ein oder andere Kiste hat er schon dem Literaturarchiv in Marbach überlassen, damit die Töchter später keine Last haben mit dem Erbe. „Und da, in Marbach, sind meine Sachen bestens aufgehoben.“