Achterwehr/Kiel

Manchmal hilft es ja schon, über eine missliche (Corona-)Situation und entsprechend unerfüllte Sehnsüchte zu plaudern. Deshalb hat Vorstandsmitglied Jörg Pütz das „Kultur-Telefon“ ins Leben gerufen. Menschen jeden Alters können immer mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr unter der Telefonnummer 04340 / 7809112 bei ihm anrufen – und über Kultur reden.

Hallo Herr Pütz, so klingen Sie also am Telefon... Durften Sie sich schon über andere Anrufe freuen?

Jörg Pütz: Der Zuspruch ist noch mäßig, aber es ruft tatsächlich immer mal jemand an – und das ist schön. Das war ja im Vorfeld gar nicht einzuschätzen gewesen. Außerdem sind die Themen und Anliegen der Anrufenden ganz unterschiedlich. Das finde ich spannend.

Was ist das denn für ein Spektrum?

Zum Teil sind es neugierige Leute, die erst mal selber etwas erfahren möchten über unseren neuen Kulturverein Region Westensee. „Was haben wir denn von ihnen?“, könnte die dazu passende Frage sein. Da kommt man dann in Austausch darüber, was wir vorhatten und wegen Corona kaum umsetzen konnten. Und wie es weitergehen könnte. Auch wurde daran erinnert, dass es mal eine vergleichbare Initiative für Kunst am Westensee gegeben hat. Und schon besteht Interesse an einer Mitgliedschaft.

Und am anderen Ende der Themen-Skala?

Interessanterweise gab es einen Anruf aus Bremen von einem ehemaligen Bewohner der Region, der die Aktion über Facebook mitbekommen hatte. Er wisse gar nicht, worüber wir reden können, aber er hätte sich ein paar Dinge überlegt ... Erstes Stichwort: Joseph Beuys!

Oha...!

Ja, da dachte ich auch gleich, ach du Schande, was soll ich denn jetzt zu Beuys beizutragen haben? Aber es entpuppte sich als ganz wunderbares Gespräch, denn mir fiel dann doch etwas ein und ihm sowieso. Ich forsche dann nach der Intention, mit mir über Beuys reden zu wollen. Und dabei kam dann heraus, dass derjenige sich gerade mit dem Phänomen beschäftigt, sich einen Bildband gekauft hat und dennoch viele Fragen dazu offen sieht. Außerdem hat er mich gefragt, welches Buch man meiner Meinung nach unbedingt gelesen haben muss. Und die Frage habe ich dann nach meiner Antwort zurückgegeben. Das war eine angeregte halbe Stunde. Hinterher hat er einen wirklich netten Kommentar bei Facebook hinterlassen. Das traf genau die Idee, sich mit einem an sich wildfremden Menschen über Kultur auszutauschen.

Zu Beuys hätte Herr Jensen, die professorale Puppe aus Ihrem zweiten Leben als Bauchredner und Puppenspieler Jörg Jára, bestimmt auch eine markante Meinung. Mischen die sich beim Telefonieren ungebührlich ein?

Tatsächlich gar nicht. Da bin ich in einer anderen Rolle. Und das war auch bei den Anrufen weder unmittelbar noch mittelbar Thema. Würde man mich darauf ansprechen, dann vielleicht ja. Aber von mir aus kommt der Impuls nicht. Da herrscht Rollenklarheit.

Sie agieren also eher als Medium, das den Anrufenden hilft, ihre Position zur Kultur zu bestimmen?

Ja, so kann man das sagen. Ich kann da gut an die Zeit anknüpfen, als ich vor einigen Jahren beim Kinder- und Jugendtelefon Berater war. Auch wenn das natürlich etwas anderes ist, wenn Kinder in Not sind oder glauben in Not zu sein. Beim Kulturtelefon ist es weniger anonym, aber dennoch halte ich mich sehr zurück. Mit einer älteren Dame hatte ich ein wunderbares Gespräch, bei dem ich in erster Linie zugehört habe. Die sitzt unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Zeit jetzt alleine in ihrem großen Haus. Doch sie spielt immerhin jeden Tag Klavier und unser Gespräch schien ihr zusätzlich gut zu tun – immerhin mit jemandem, den sie ja gar nicht kennt.

Gab es noch eine Facette?

Ja, von zwei eher jüngeren Anrufern, die Tipps wollten: Sagen sie mir mal, was man denn jetzt machen kann, war die Frage. Zum Glück hatten wir vorab ein paar Dinge zusammengestellt, angefangen mit den Online-Angeboten von Musik und Theater. Da gibt es ja viel. Ein anderer Vorschlag ist, sich die Güter der Region, die Architektur, die Gärten anzusehen und über die Historie nachzulesen. Das geht auch im Winter.

Bleibt das Kulturtelefon eine beständige Einrichtung für mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr?

Das ist so geplant. Solange ich als Künstler noch nicht wieder loslegen darf, werde ich das erstmal übernehmen. Dann auch andere aus unserem Verein. Das macht richtig Spaß. Und wenn mal niemand anruft, ist das ja auch nicht schlimm. Ich sitze ja nicht da und starre auf das Telefon wie das Kaninchen auf die Schlange...

www.kulturregion-westensee.de