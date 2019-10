So war das Konzert von JBXDR in Kiel

Kiel

Dort präsentierte Bielfeldt auf einem Release-Konzert seine frische EP NO 02 – und ließ der Menge seine Beats wirkungsvoll in die Beine fahren. Grooves mit Hakenschlägen. Hip-Hop, Trip-Hop, Four-to-the-Floor-Funk. Bielfeldts explosives Drumming zu Samples aus dem Laptop fasziniert.

In sein eher spartanisch ausgestattetes Set gekrümmt, hämmert JXBR meist stolpernde Breakbeats, seltener gerade aus Bassdrum, Toms und Becken. Pickt dazu per Sticks allerlei glucksende, klatschende, pluckernde oder ziehende Sounds aus einem Roland-Sampling-Pad. Die Tracks strotzen nur so vor Synkopen und Fill-Ins.

Wie ein Gebärprozess

Crash! Boom! Bang! Wie ein Gebärprozess wirkt das, dem Moment abgerungen. Bielfeldts Gesichtszüge sind in Fahrt. Irgendwann lacht er plötzlich laut auf, grinst über ungerade Schläge auf einer dumpf pochenden Bass-Drum-Figur. „Eigentlich muss ich immer was hauen, damit was passiert“, klärt er sein Publikum auf.

„Da sind so viele Sachen in dem Computer und ich kann eigentlich machen, was ich will. Improvisation nennt man das. Da passieren dann Sachen, da muss ich selber lachen. No risk, no fun.“

Techno-Beat mit Klöppel

Für einen souligen Track mopst JBXDR als Sampling einen Gesangspart aus "Gold", ein Song des australischen Soul-Sängers Chet Faker; zu einem Techno-Beat lässt Bielfeldt einen Klöppel auf dem Ride-Becken scheppern. Das Wellenbad von Ebbe und Flut, von Abflauen und neuem Sturmgebraus bringt den tanzenden Pulk zuverlässig immer heftiger zum Brodeln.

Irgendwann bricht Bielfeldt wie erschöpft ab, der Track erschlafft und mit ihm er an den Drums. Eine soulige, sinnliche Zugabe, dann brandet noch mal heftiger Beifall auf.

Famoser Support: One Million Steps

Den bekam auch der Flensburger Support namens One Million Steps. Obwohl das famose Indie-Pop-Trio um Sängerin und Gitarristin Nora Oertel schon neun Lenze zählt, gab es erst jetzt sein Kiel-Debüt. Wiederkommen erwünscht.

