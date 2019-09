Liebe, Pubertät und unbrauchbare Sprache

Kiel

Ob Max, der deutsche Name seines Ich-Erzählers, tatsächlich auf den Urgroßvater zurückgeht? Da ist sich Johan Harstad nicht mehr sicher. Ansonsten aber, beteuert er, habe er „das ganze Ding“ noch im Kopf – und würde es nun genr wieder loswerden, um Platz zu schaffen für ein neues Buch. Nicht ganz einfach: Auf 1244 Seiten kommt schließlich einiges zusammen: die Liebesgeschichte von Max und Mischa, das Erwachsenwerden in einem fremden Land, der Verlust der Heimat und die Sehnsucht nach Zugehörigkeit.

Kaum zu fassen: Johan Harstad stellte mit Thomas Böhm seinen Monumentalroman „Max, Mischa und die Tet-Offensive“ vor

Und tausend andere Dinge, die auf Max einstürzen, den 13-Jährigen, der plötzlich mit den Eltern in die USA ziehen muss, weil der Vater als Pilot dort bessere Berufschancen hat. Gut 20 Jahre später setzt der Ich-Erzähler, mittlerweile Theaterregisseur und in einer Lebenskrise, zu einer Erinnerungssuada an, die den Leser gnadenlos überschwemmt. Mit dem Fluss ihrer strömenden Sprache, den Bezügen zu Kunst und Literatur, dem Politischen im Privaten und den Sätzen, die sich ausspinnen in immer neue Bezugsräume.

Wenn Johan Harstad spricht, bekommt man eine leise Ahnung davon, wie sein Roman entstanden ist. Da ist die Lust am Detail, an der Abschweifung – und der 40-Jährige zelebriert beides mit sichtlichem Vergnügen. Er erzählt vom Stavanger-Dialekt, der sich anderswo auch ziemlich fremd anfühlte. Von dem Vorbild für Mischa, der Schauspielerin Shelly Duvall ("Shining") auf dem von ihm selbst gestalteten Cover („Das ist für mich eine andere Art, den Stoff zu denken“). Und von der Faszination des Vietnamkrieges, die den jungen Harstad ebenso umtrieb wie den 13-jährigen Max.

Alptraumhaft-langweiliges Filmerlebnis

Den Kriegsfilm " Apocalypse Now" habe er mit elf Jahren so dringend sehen wollen wie sein Held, erzählt er. Was er auch tat – heimlich im elterlichen Keller, auf einem Video, das ihm ein Freund auf langes Zureden hin aufgenommen hatte. „Das war viel alptraumartiger als ich gedacht hatte, aber auch ganz schön langweilig …“ Und dann spielen die Jungs im Buch immer wieder die Tet-Offensive nach, jene Taktik der Vietnamesen, die den Krieg gegen die USA wendete.

Thomas Böhm, der zu den Organisatoren des Buchmesse-Schwerpunkts Norwegen gehört und aus dem deutschen Text liest, hat die richtigen Fragen und Stichworte parat, um aus dem Steinbruch des 1200-Seiten-Romans ein paar Puzzleteile herauszuschlagen und im Gespräch zu vernetzen.

Ein Buch zum darin Leben

„Ich wollte ein Buch schreiben, in dem der Leser leben, sich auflösen kann“, sagt Harstad . Eine Art Schutzraum vielleicht, Ersatz für die verlorene Heimat, die Max in seinen Theaterräumen zu schaffen sucht. Denn wie es ist, wenn man als Teenager aus dem Leben gerissen wird, in ein neues Land und eine neue Sprache, erfährt man im Roman so gnadenlos wie berührend: „Mund und Stimmbänder mussten einen Spagat zwischen zwei Kontinenten hinlegen“, sagt Max über die Unerträglichkeit, „mit einer unbrauchbaren Sprache“ herumzulaufen. Und stopft sie in sich hinein – in Form von Filmen, Büchern, Fernsehen.