Kiel

Das Kieler Amt für Kultur und Weiterbildung hat eine neue Chefin. Am 1. März bezieht die Literaturwissenschaftlerin Johanna Göb ihr Büro im Neuen Rathaus. In den vergangenen 13 Jahren hat sie das Kulturbüro der Stadt Neumünster geleitet und war dort unter anderem für den Aufbau des Programms für kulturelle Kinder- und Jugendbildung sowie für das Kulturfestival Kunstflecken verantwortlich. Zuvor hat die gebürtige Fränkin für die Stiftung Lesen sowie die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius gearbeitet.

Als Amtsleiterin ist Johanna Göb in Kiel künftig verantwortlich für die städtische Kulturförderung, das Kulturforum im Neuen Rathaus, die Stadtgalerie, das Stadt- und Schifffahrtsmuseum, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Musikschule Kiel und Förde-Volkshochschule. Zudem begleitet sie den Aufbau des geplanten Zentrums zur Geschichte Kiels, das im Rathaus Hopfenstraße entstehen soll.

Johanna Göb: „Es geht um die Werte unserer Gesellschaft“

Auf die neue Aufgabe in Kiel ist Göb, die an der Kieler Förde studiert hat, gespannt: „In der Kultur verhandeln wir nicht zuletzt über die Werte unserer Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, dass wir möglichst alle Einwohnerinnen und Einwohner in diesen Gestaltungsprozess aktiv mit einbeziehen.“

Als Kiels Kulturdezernentin freut sich Bürgermeisterin Renate Treutel auf die Zusammenarbeit: „Mit Johanna Göb konnten wir eine sehr versierte Kulturmanagerin für die Leitung des Amtes für Kultur und Weiterbildung gewinnen. Sie ist bestens vernetzt in Schleswig-Holstein und darüber hinaus. Ein vielfältiges und pralles Kulturangebot ist für Kiel nicht nur ‚nice to have‘ – Kultur ist ein unverzichtbares Bindemittel und bringt Menschen auf kreative Weise in den Austausch miteinander.“