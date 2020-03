Johannes Oerding: Vollbad der Gefühle

Kiel

Milde nostalgisch gerät dieses Bad in der Menge zur Halbzeit des Konzerts. Johannes Oerding singt ein paar Zeilen "Wannabe" von den Spice Girls, verfremdet sein eigenes "Kreise" im Hip-Hop-Style samt Live-Autotune und baut „ Plön am See, Schwentinental, Lehmkuhlen“ ein, trällert ein Häppchen von Roy Orbisons "Pretty Woman" und hängt kurz "Can’t Stop The Feeling!" von Justin Timberlake dran. Irgendwann landet er beim runden Podest mitten in der Arena.

Akustikset am Lagerfeuer mitten in der Halle

Alles sei so groß geworden, sinniert Johannes Oerding, als er allein da oben sitzt. Man müsse sich klar machen, woher man komme. Ein paar Minuten zuvor hatte sich der 38-Jährige an sein Konzert im Februar 2009 im Blauen Engel in Kiel erinnert – voll sei es da gewesen, aber eben „nur ein Viertel von dem Block da oben“. Bittet dann erfolgreich darum, die Handys stecken zu lassen. Holt Emmi, die Tochter seines Bassisten Ronin Engelhardt (Keyboarder Kai Lindner ist übrigens in Neumünster geboren) samt deren Schwester aufs Podest. Emmy hat Geburtstag, kriegt ein Ständchen vom Publikum.

Auch zwei Leute von Oerdings Plattenfirma dürfen mit rauf. Ein kleines Lagerfeuer wird entfacht, er greift zur Klampfe. "Heimat" singen die Fans mit, "Wenn du gehst" auch, "Leuchtschrift (Große Freiheit)". „Ihr hättet mal sehen sollen, wie die Mädels mich angeschmachtet haben, als ich rauskam auf die Bühne“, sagt Oerding. „Damals mit 15 am Lagerfeuer, mit Pickeln und Zahnspange, da hätte ich euch gebraucht.“ Zu "All In" tropft am Ende des Akustiksets ein dezentes Feuerwerk vom Hallendach herab.

Reichlich hymnischer Pop und ein paar Balladen

Vor und nach dem Lagerfeuer-Intermezzo tauchen Oerding und Band die Fans in ein Vollbad der Gefühle, werfen sich in jeden Song. Vor allem hymnischer Pop wie beim Opener "Anfassen" vom neuen Album "Konturen", gern garniert mit O-o-oooh-Chören wie in "100 Leben", "Anfangen", "Vielleicht im nächsten Leben", "An guten Tagen", "Wenn du lebst", "Alles brennt".

Aber natürlich auch Balladen wie das soulige, kompositorisch herausragende "So schön", "Blinde Passagiere, "K.O." oder gegen Ende passend "Ich will noch nicht nach Hause", das ruhig beginnt, aber ebenfalls in einen O-o-oooh-Part von Coldplay-Dimensionen mündet. Auch finale Pyro-Fontänen fehlen nicht.

"Kiel“, ruft Oerding, „ihr habt die Messlatte für diese Tour ganz, ganz weit nach oben gelegt!“ Und die Menge, die so oft mitgesungen und mitgeklatscht hat, intoniert „Oh, wie ist das schön.“

Kurze Talks und Anekdoten

Johannes Oerding ist einer, der gern ins Erzählen kommt zwischendurch. Einen kurzen Talk mit einem Teenager in der ersten Reihe über Pubertät und Erziehung krönt er mit Anekdoten: Er habe im Dezember zum Geburtstag von seiner Mutter einen Nasenhaarschneider bekommen und von einem bekannten Hersteller unaufgefordert eine Kiste Koffein-Shampoo.

Sein Appell für mehr Toleranz und Respekt endet mit dem mit lautem, langem Beifall bedachten Satz: „Die rechstextreme ist die falscheste von allen Seiten.“ Und sollten sie sich nun alle infiziert haben, blieben sie eben einfach hier, „dann ist hier Quarantäne“. Mit der Verpflegung in der Halle käme man zwei Tage aus.

Tonaussetzer bei Enno Bunger

Fünf Tonaussetzer hatten übrigens das Vorprogramm Enno Bunger beeinträchtigt, das der Singer-Songwriter am E-Piano mit Freund und Drummer Nils Dietrich bestritt und in dem er auch das Lied "Ponyhof" sang, das Johannes Oerding auf ihn aufmerksam gemacht hatte. So was könne ihn nicht erschüttern, gab Bunger zu Protokoll. Schließlich habe seine Freundin, die Sängerin Sarah Muldoon, eine Krebserkrankung hinter sich.

