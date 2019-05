Schleswig

In Anbetracht ihrer Entstehungszeit blickt der Autor ungewöhnlich milde auf die Liebenden – vielleicht ein Grund dafür, dass das Drama schnell in der Versenkung verschwand.

Wenig Spielraum

Gesellschaftliche Konventionen, wirtschaftliche Interessen und das unmissverständliche Diktum der Kirche: Klein ist der Spielraum für die Freiheit des Individuums in Fords Tragödie. Entsprechend eng ist es auf der kahlen, nach oben ansteigenden Bühne, deren Decke so niedrig ist, dass im hinteren Teil nur in gebückter Haltung agiert werden kann (Bühne und Kostüme: Mirjam Benkner). Schauspieldirektor Wolfram Apprich hat die reichlich verzwickte Handlung ein wenig begradigt und zeigt das Dilemma von Giovanni und Annabella in einer existenziellen Wucht, die alle Nebenschauplätze in den Schatten stellt.

Viele Nebenschauplätze

Derer gibt es dennoch etliche: Da ist der angesehene Bürger Donado, der seinen Neffen Bergetto gern mit der schönen Annabella verheiraten würde – ein Plan, der schon aufgrund der unendlichen Blödheit des jungen Mannes zum Scheitern verurteilt ist (in ihren Wortgefechten sehr lustig: René Rollin und Robin Schneider). Andere waren einmal ein Paar und werden nach dem Beziehungs-Aus von Eifersucht und Rachegelüste getrieben. So hegt der tot geglaubte Gatte Hippolitas (Nenad Subat) ungute Gefühle gegenüber seiner untreuen Gemahlin ( Manja Haueis), die wiederum ihrem abtrünnigen Geliebten Soranzo (Georg Bonn) den Tod wünscht, nachdem der beschlossen hat, um Annabellas Gunst zu werben. Als williger Erfüllungsgehilfe aller Ränkespieler steht Soranzos Diener zur Verfügung, der zum eiskalten Mordbuben mutiert, als er erkennt, dass seine Loyalität ausgenutzt wird (allgegenwärtig als Lauscher an der Wand und mit dem Dolch in der Hand: Christian Hellrigl).

Zarte Annäherung - rasante Leidenschaft

Doch das sind Nickelichkeiten im Vergleich zu der verbotenen Geschwisterliebe, die sich nach zarter Annäherung zur rasenden Leidenschaft entwickelt. Zu Beginn wiegt Annabella sich zu dissonanten Klängen im lasziven Tanz (Musik: Christoph Coburger), mit Blicken verschlungen von Giovanni, der sich nach kurzen Zögern zu ihr gesellt. Die knappe Szene sagt mehr als die vielen Worte, die noch kommen sollen, wenn beide sich an dieser Liebe freuen, die nicht öffentlich gelebt werden darf. Beatrice Boca trägt als Annabella ein starkes Selbstbewusstsein über ihrem weißen Büßerhemd. Still lächelnd genießt sie ihr Geheimnis, bis sie erkennt, dass sie schwanger ist und widerwillig der Heirat mit Soranzo zustimmt. Ins Vertrauen zieht sie nur ihre Erzieherin, die Karin Winkler mit entwaffnendem Realismus ausstattet.

An banaler Eifersucht geht die Liebe zugrunde

Impulsiv agiert Felix Ströbels Giovanni. Dauerhaft aufgeregt und außer Atem rennt er gegen die Konventionen von Kirche und Gesellschaft an – und lässt am Ende sich und seine Liebe an banaler Eifersucht zugrunde gehen. Die Wenigen, die am Schluss noch übrig sind, lässt das kalt. Entsprechend lapidar ist Donados Kommentar angesichts der vielen Toten, die sich auf der Bühne türmen: „Schade, dass sie eine Hure war.“

Nächste Termine: 9. 5., 19.30 Uhr, Slesvighus Schleswig; 22. 5., 19.30 Uhr, Stadttheater Rendsburg; 2.6., 19 Uhr Rendsburg; 5.6., 19.30 Uhr, Flensburg; 8.+12.6., 19.30 Uhr Schleswig; 15.+22.6., 19.30 Uhr, Rendsburg. www.sh-landestheater.de