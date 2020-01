Frischer Frosch für Kiels "Fledermaus"

Kiel

"Da ich kein Instrument spiele, ist es für mich manchmal auch überraschend, dass die Musik eine so große Rolle in meinem Berufsleben spielt“, sagt John Wesley Zielmann und bestätigt, dass er tatsächlich viel Musiktheater und Konzertmoderationen macht.

John Wesley Zielmann ist ein Schauspieler mit vielen Aufgaben in Musiktheater und Konzert

Erstmals war Zielmann in Gelsenkirchen als Sprecher in Honeggers Jeanne d’arc-Oratorium bei der Ruhrtriennale gefragt gewesen. „Das war toll, aber anstrengend, weil das Team muttersprachlich war und ständig en detail mein Schulfranzösisch korrigierte. Parallel kam schon Mozarts Schauspieldirektor wo ich unter drei Opernsängern der vierte war, der von sich singt "Ich bin hier der Beste ...", was ich ja definitiv musikalisch nicht war“, lacht der Schauspieler. Eine Uraufführung und vor allem Projekte mit Orchestern folgten. „Ich bin halt sehr interessiert an klassischer Musik.“ Zurzeit beschäftigen ihn Döblin-Lesungen und Bezüge zu Expressionismus in der Kunst, außerdem Rollen in "Was ihr wollt" und in der unendlichen Geschichte.

John Wesley Zielmann wollte schon als Kind Puppen- und Schauspieler werden

Der 1979 geborene Göttinger war schon im Kindergarten fest entschlossen, Puppenspieler zu werden, hat dann schon als Schüler-Statist begonnen, im Deutschen Theater „zu leben“, war als studierter Profi dann lange in Bielefeld engagiert und lebt heute in Hamburg. Den Frosch hat er schon zweimal gespielt – und horchte deshalb auf, als die Fledermaus in Kiel angekündigt wurde. Unter anderem über Infos durch den befreundeten Regisseur Dariusch Yazdkhasti und durch alte Verbundenheit mit Olaf Strieb kam dann das Engagement zustande. „Eine neue Stadt, ein neues Publikum, bin gespannt.“

Neue Sammlung von Frosch-Pointen für die Kieler " Fledermaus "

Er sei ja kein Kabarettist, deshalb findet auch John Wesley Zielmann den Striebschen Ansatz gut, sich auf den Charakter des Froschs zu konzentrieren und nicht in Stand-Up-Manier aktuelle Politik hineinzumischen, wie das in Wien traditionell gehandhabt wird. „Mich hat eher gereizt, berühmte Frosch-Pointen aus der Tradition aufzugreifen. Ich habe einen Monolog als Vorschlag mitgebracht und den mit Regisseur Olaf Strieb und Fledermaus-erprobten Kollegen wie Jörg Sabrowski abgestimmt. Mich reizen Wortspiele und etwas Slapstick.“

