Kiel/La Gomera

Buntgestreiftes Achselshirt, die Brille in die noch immer vollen Locken geschoben: Hörbie Schmidt sitzt beim Skype-Termin im Hotelzimmer auf seiner Lieblingsinsel La Gomera und strahlt in die Kamera. Gleich nach dem Talk will er baden gehen. Von der Musik kommt der Leiter der Rock & Pop Schule (RPS) Kiel auch im Urlaub nicht los – was keinen wundern dürfte, der den umtriebigen Herbert „Hörbie“ Schmidt kennt.

Bei einer Band auf La Gomera ist ein Gitarrist mit 61 Jahren gestorben. Und da haben sie Hörbie gefragt, ob er übernehmen könnte. „Ich bin der Einzige auf der Insel, der das Zeug – Led Zeppelin und so was – spielen kann, da helf’ ich jetzt mal aus.“ Aber natürlich drehen sich Hörbies Gedanken auch um seine Musikschule in der Kirchhofallee, ums Jubiläum. Denn vor 25 Jahren, am 1. Februar 1997, gründeten Schmidt, Bassist Sven Zimmermann, Schlagzeuger Tim Engel und Saxofonist Stefan Seidel in Kiel die Rock & Pop Schule.

„Trendsetter mit Modellcharakter“

Damals die erste Schule für Popularmusik in Kiel. „Wir waren ein Trendsetter mit Modellcharakter“, sagt Hörbie, „mittlerweile gibt es in unserer Republik ein Dutzend Musikschulen mit dem Namen Rock & Pop Schule.“

Die Rock & Pop Schule Kiel Die Rock & Pop Schule (RPS) Kiel in der Kirchhofallee bietet neben dem Unterricht für Menschen von drei bis 80 Jahren auf diversen Instrumenten auch Workshops in unregelmäßigen Abständen an. Zum Angebot zählen auch der inklusive Chor „Die Chorwürmer“, der interkulturelle Chor „Local Vocals“, der Pop-Chor „Pop2Soul“ und die Bigband „Jazzline“. Jährlich veranstaltet die RPS in der Pumpe oder im Kulturforum Festivals. Unter dem Motto „Grenzen sind relativ“ hat die RPS ein Pilotprojekt für Hörgeschädigte und Hörende initiiert.

Stolz ist Schmidt auf die Preise, die seine RPS geerntet hat im Laufe der Jahre. 2012 etwa wurde sie von der Fachzeitschrift „Musikschule Intern“ zur „Musikschule des Jahres“ gekürt, auch wegen ihres Projekts „Musikunterricht für Hörgeschädigte“. 2015 bekam die RPS von der Deutschen Popstiftung den 1. Preis zur Förderung der Rock & Pop-Musik in Deutschland.

Bandcamps und Workshops geplant

Fürs Jubiläumsjahr hat der RPS-Leiter viel vor. Vier Bandcamps sind geplant, gefördert von der Stadt Kiel, darunter ein inklusives. Außerdem eine Reihe von Workshops mit hochkarätigen Dozenten. Das sei irgendwie auch ein Jubiläumsgeschenk für ihn selbst, bestätigt Hörbie. Schlagzeuger Udo Dahmen (Schmidt: „mein Mentor“), Professor an der Pop-Akademie Baden-Württemberg in Mannheim, etwa kommt für zwei Workshops, auch Bassist Frank Itt, der dort an der Akademie eine Dozentur hat. Gleich vier Workshops leitet Peter Bursch – populär als „Gitarrenlehrer der Nation“, sein „Gitarrenbuch“ ist ein Klassiker. Heiko Fischer gibt einen Workshop in der Pumpe. „Mein bester Gitarrenschüler, der bei Stanfour spielt“, sagt Hörbie.

Mit Peter Bursch, erzählt Hörbie, sitze er in der Bundesjury für Jugend musiziert, Bereich Pop Gitarre. „Da haben wir dann so Elf-, Zwölf-, 13-Jährige, die echt Django Reinhardt spielen, Jimi Hendrix und Stevie Ray Vaughn oder auch AC/DC, und das auf einem Niveau, was ich vielleicht so mit 18 hatte.“ Da sehe er dann den Wandel der Zeit: In den letzten 25 Jahren gebe es bessere Strukturen, nicht zuletzt durch die privaten Musikschulen.

Bandwettbewerb in der Pumpe geplant

Auch einen Bandwettbewerb plant Hörbie, am 25. Mai in der Kieler Pumpe. In der Jury sitzt dann auch Gitarrist Heiko Fischer, ebenso Sängerin Lili Czuya. Die Bewerber sollten möglichst mindestens zur Hälfte selbst geschriebene Songs in petto haben und falls Coverversionen, dann mit eigener Handschrift. Fünf Bands werden nach einer Vorauswahl eingeladen und spielen dann 20 oder 30 Minuten vor.

Traumberuf Musiker?

Auch Hörbie Schmidt leitet übrigens einige der Workshops zum Jubiläum, einer heißt „Traumberuf Musiker!? – Zwischen Sozialhilfe und Ferrari“. Wie lautet denn da seine Quintessenz als erfahrener Schulleiter und langjähriger Musiker? „Die jungen Leute haben Träume: große Bühne, großer Erfolg, TV-Casting-Shows, und dann kommt das dicke Geld.“ Mit diesen Wunschvorstellungen werde er immer wieder konfrontiert. „80 Prozent melden sich, wenn ich frage: Wer will Berufsmusiker werden?“ Durchschnittlich jedoch verdiene ein Berufsmusiker mit einer guten Ausbildung etwa 900 Euro. Wichtig sei es daher, so Schmidt, den Nachwuchsmusikern das Pro und Contra aufzuzeigen. „Wenn man reich damit wird, ist das wie ein Lottogewinn.“