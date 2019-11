50 Jahre und wunderbar unvollendbar

Kiel

Sonnabend-Abend, 9. November, im Kieler Schloss: Im proppenvollen Foyer summt es wie im Bienenstock. Eltern und noch Ältere umarmen sich, manche im Konzert-, viele im Publikums-Outfit. Jugendliche und noch Jüngere flitzen umher. Spannung liegt in der Luft. Im Saal selbst strömt ein ausgesprochen großes Jugendorchester aufs Podium, durchsetzt mit einigen Älteren. Die Instrumente werden gestimmt.

Candide-Ouvertüre vom aktuellen Jugendorchester

Das Jubiläumskonzert beginnt mit Leonard Bernsteins Ouvertüre zu „Candide“, einem schwungvollen, rhythmisch vertrackten, melodisch unwiderstehlichen Stück, das wie ein gutgelaunter „bester Freund“ der Musik Prokofjews oder Schostakowitschs wirkt. Unter Leitung seines seit 2016 amtierenden Chefs Alexander Mottok legen die vorwiegend jungen Leute (aber auch ein Cellist, der seit 50 Jahren dabei blieb) eine Aufführung hin, die Ohren und Herzen gleich aufwärmt mit hellwachem Tutti-Gefüge und selbstbewussten Soli.

Grußworte und musikalischer Gewinn für die Gesellschaft

Da weiß jeder, was der andere tut und der Dirigent will – und welche Aufgabe sein Instrument im Gefüge des Ganzen hat. Das ist an diesem „besonderen Abend“, wie Schulleiter Christian Stegmann bei seiner Begrüßung sowie die Grußworte von Alexander Kraft (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) und Hans-Werner Tovar (Landeshauptstadt Kiel) betonen, neben dem musikalischen Gewinn auch etwas, was man fürs Leben lernen kann, genauer gesagt: fürs Miteinander in Familie, Beruf und in einer demokratischen Gesellschaft.

50 Jahre und ein rühriger Freundesverein

50 Jahre besteht das Orchester, getragen von einem Freundesverein, ohne dessen Engagement nichts ginge: weder Organisation noch Finanzierung von Proben, Konzerten, Konzertreisen oder Instrumentenkäufe. Immer wieder muss sich dieses Orchester neu (er)finden und zu einem Ganzen werden, immer ist es auf dem Weg und gerade deshalb von enormer Lebendigkeit – „wunderbar unvollendbar“ möchte man sagen.

Schuberts "Unvollendete" fesselt im Fluss

So ist es geradezu programmatisch, dass (vor der filmmusikalischen Zugabe – John Barrys Hauptthema von Out of Africa) die „Unvollendete“ das Jubiläumsprogramm beschließt – Schuberts wohl doch packendste, innovativste Symphonie, die ein neues existenzielles symphonisches Niveau neben und nach Beethoven vorgab. Auch hier hält Mottok – dirigentisch flexibel und musikalisch klug – mit dem Orchester die Musik im Fluss. Da gibt es Raum für wunderschöne Solo-Momente, Kraft für starke Entladungen – und immer wieder herrscht atemlose Stille im Saal, wenn die Musik flüstert, singt und stockt.

Neil Fellows als heimkehrender Gastdirigent

Eine schöne und richtige Idee war es, auch die beiden früheren Dirigenten des EBG-Orchesters und „ehemalige“ Instrumentalisten einzuladen. So vergrößert sich das Orchester nochmals, wenn Neil Fellows, mit dem wagemutig-wirkungsvoll aufspielenden Ensemble den Jupiter-Satz aus Gustav Holsts Suite Die Planeten ausgesprochen positiv gestimmt und farbkräftig erklingen lässt. Fellows hat die Geschichte des Orchesters von 2005 bis 2016 nachhaltig geprägt.

Gründer Robert König ebenfalls am Pult

Anrührend ist es, wenn danach die Junioren das Podium räumen und viele „Ehemalige“ ein eigenes großes Orchester bilden, das sich aus der Vergangenheit in die Gegenwart beamt. Mit Hochachtung, ja Liebe hängt es an dem fast 81-jährigen Robert König, der als Dirigent der ersten Stunde 36 Jahre lang für die Geschicke und Programme dieses Orchesters verantwortlich war (1969–2005). Wagners „Rienzi“-Ouvertüre beginnt noch etwas tastend, doch dann werden Spiel und Klang immer durchsetzungskräftiger, lebendiger, ja jugendlicher. Möge dieses wunderbar unvollendbare Orchester eine schöne musikalisch-menschliche Zukunft vor sich haben!

