Gianni Jovanovic passt in keine Schublade: Der 42-jährige Sohn einer Roma-Familie ist schwuler Großvater, Aktivist und Performer. Hat also bereits eine bewegte Biografie. Die sicher auch Thema sein wird, wenn ihn das Jüdische Museum in Rendsburg am Sonntag zu einer öffentlichen Video-Konferenz einlädt.

Von Thomas Bunjes