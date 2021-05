Kiel/Bremen

Insgesamt wurden 437 erste Preise (25/24 Punkte), 652 zweite Preise und 599 dritte Preise vergeben. Darüber hinaus erhielten ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer Sonderpreise im Gesamtwert von 180000 Euro.

Zu Gast in Wohnzimmern, Kirchen, Musikläden...

„Wir waren oft sehr privat zu Gast in Wohnzimmern, Kinderzimmern, Musikzimmern, Musikschulen, Hochschulen, Kirchen, Musikläden oder Gemeindesälen“, berichtete der Vorsitzende des Beirats der Gesamtjury, Ulrich Rademacher, mit Blick auf die unterschiedlichen Aufnahmesituationen der Videos. „Mit der Durchführung des Bundeswettbewerbs ,Jugend musiziert’ haben wir gemeinsam ein starkes Lebenszeichen für die Musik und deren Bedeutung in unserem Leben gesetzt. Das tat sehr gut!“

Fünfmal Höchste Punktzahl aus Schleswig-Holstein

Fünf 1. Preisträger aus Schleswig-Holstein erreichten die Höchstpunktzahl 25, acht schnitten mit 24 Punkten ab. Querflöte: Lucie Benediktova, Kronshagen (24), Adelia Schalhorn, Kiel, (24); Horn: Carolina Kuehne, Hasloh (24), Emma Lamy, Husum (24); Trompete: Samuel Frenczel, Westerland (25); Gitarre: Maria-Luisa Gerns Jimenez Villarejo, Molfsee (24); Mandoline: Kim Bonin, Wentorf (24); Musical: Jaron Kollmeier, Lübeck, Klavier (25); Duo: Klavier und Violoncello: Feng Xiang Zhai und Oskar Meier und Lübeck (25); Duo Kunstlied: Uljana Podszus, Klein Gladebrügge, Sopran (24), Frederic Wesche, Bad Segeberg, Klavier (24), Jamie Freeman, Geesthacht, Sopran (25).

Alle Gewinner in einer Übersicht

Fortsetzung unter Live-Bedingungen

Der zweite Teil des Wettbewerbs – Schlagzeug und große Ensembles – soll unter Live-Bedingungen im September in Bremen stattfinden. Die Landesqualifikation ist für den 6. Juni in Quickborn geplant. Dort treten sechs Schlagzeugensembles und drei Ensembles mit Saxofon und Klavier an. dpa/bkm