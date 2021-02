Kiel

Wie berichtet hatte der Landesmusikrat angesichts des Corona-Lockdowns bereits die Regional- und die Landesausscheidung zusammen- und beides ins Internet verlegt. LMR-Präsident Volker Mader betonte gestern noch einmal, was er gemeinsam mit dem Landesausschussvorsitzender „Jugend musiziert“, Frank Engelke, in einem dringlichen Petitionsbrief dem Ministerpräsidenten Daniel Günther sowie den zuständigen Ministern Heiner Garg (Ressort Gesundheit) und Karin Prien (Ressort Kultur) dargelegt hatte: „Die musikalische Spitze des Landes braucht diese Herausforderung. Für die jungen Musikerinnen und Musiker ist dieser Wettbewerb ein wichtiger Baustein in ihrer beruflichen Ausbildung. Da besteht gar kein Unterschied etwa zu den Nachwuchskadern im Spitzensport.“

Jugend musiziert: Stichtag Anfang März schafft Handlungsbedarf

Um aber die Videos vom eigenen Können zu Stichtag 1. März produzieren zu können, bedarf es Unterrichtsstunden, Proben und geeigneter Räumlichkeiten. „Das drängendste Problem für die Teilnehmenden ist bisher, dass sie sich nicht adäquat auf den so wichtigen Wettbewerb vorbereiten können. Nach der derzeit gültigen Corona-Landesverordnung ist Präsenzunterricht an den Musikschulen nicht erlaubt und durch die Kontaktbeschränkungen sind derzeit Proben mit mehr als zwei Personen nicht möglich.“ Schon die übliche Konstellation Schüler, Klavierpartner und Lehrkraft sei unzulässig. „Bei den Ensembles mit bis zu fünf Musikerinnen ist die Situation noch aussichtsloser.“

Landesmusikrat hat Sonderregelung beim Land SH beantragt

Der Landesmusikrat hat bei der Landesregierung deshalb eine Sonderregelung beantragt, die es ermöglicht, unabhängig vom Inzidenzwert ab sofort mit bis zu sechs Personen (fünf Musikerinnen oder Musikern plus Lehrkraft) gemeinsam – selbstverständlich unter Berücksichtigung entsprechender Abstandsregelungen und Hygienekonzepte – zu proben und Videos der Wettbewerbsprogramme erstellen zu können. Eine dem entsprechende Öffnung der Musikschulen sei gerade in Mecklenburg-Vorpommern genehmigt worden, so Mader gestern hoffnungsvoll. Die Landesregierung in Schleswig-Holstein habe bislang noch nicht reagiert. Auch eine Presseanfrage unserer Zeitung blieb zunächst ohne Antwort.

Problematik in der Bundesgeschäftsstelle "Jugend musiziert" bekannt

Auf der Bundesebene, beim Deutschen Musikrat und der Bundesgeschäftsstelle von „Jugend musiziert“, ist man sich der Problematik sehr wohl bewusst, kann aber wegen der föderalen Strukturen und Verordnungen nur begrenzt mitsteuern. „Wir wollen aber alles tun, um möglichst viel vom Wettbewerb zu ermöglichen. Der Zupruch ist nämlich enorm und der Wunsch groß, am Wettbewerb teilnehmen zu können“, so Susanne Fließ, die in Bonn die Betreuung der Regional- und Landesausschüsse betreut.

Jugend musiziert 2021: E-Pianos und Playalongs zugelassen

Man habe angesichts der Corona-Lage auch E-Pianos zugelassen und die Möglichkeit geschaffen, dass sich die Teilnehmer in den Solo-Wertungen zur Not von einem vorab eingespielten Klavierpart („Playalong“) begleiten lassen können. „Es ist ansonsten aber wohl utopisch, im Mai größere Besetzungen zusammenkommen zu lassen“, so Fließ weiter. Deshalb können die Ensembles zu einem späteren Zeitpunkt ihre Landessieger küren und sich dann im Herbst bei einem verschobenen Bundeswettbewerb republikweit vergleichen.