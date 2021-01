Kiel

Aufgrund der Corona-Auflagen sei eine gemeinsame Probenarbeit, geschweige denn eine gute Vorbereitung für die Regionalwettbewerbe von „Jugend musiziert“ derzeit nicht möglich, so der Landesmusikrat (LMR): „Aus diesem Grund haben die Vertreter der Regionalwettbewerbe gemeinsam mit dem Landesmusikrat Schleswig-Holstein beschlossen, die Regionalwettbewerbe in einen gemeinsamen digitalen Wettbewerb mit dem Landeswettbewerb zu überführen und zu verknüpfen“, heißt es.

Corona: Digitales Prozedere "Jugend musiziert" wird entwickelt

Genaue Modalitäten sollen nun für ein künstlerisches Kräftemessen Mitte März schnellstmöglich erarbeitet werden. Über das weitere Prozedere will der Landesmusikrat auf seiner Website und in Social-Media-Kanälen informieren. Man stimme sich deswegen auch intensiv mit anderen Bundesländern ab, so LMR-Geschäftsführer Hartmut Schröder.

Jugend musiziert: Vorlauf notwendig

Rainer Engelmann, Leiter der Musikschule Kiel, setzt halbwegs optimistisch alles daran, zumindest den älteren Jahrgängen im Bewerberfeld das pädagogisch wertvolle Ziel eines Wettbewerbsauftritts zu erhalten. Aber ohne Vorlauf, ohne präsente Betreuung durch die Instrumentallehrer mindestens ab Ende Februar ginge das nicht, betont er. Für die ganz jungen Schüler sucht man sowieso lieber nach einer atmosphärischen Alternative im weiteren Jahresverlauf, da es hier mehr auf das Gemeinschaftserlebnis ankomme.

Jugend musiziert 2021: Instrumentalgattungen

Ausgeschrieben ist „Jugend musiziert“ dieses Jahr in den Solowertungen für Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass (Pop), Musical, Orgel und „besondere Instrumente“. Gruppen können in den Kategorien Klavier vierhändig (wegen Corona unter besonderen Abstandsbedingungen), Kammermusik-Duo (Klavier und ein Streichinstrument), Duo Kunstlied, Schlagzeug-Ensemble und „besondere Ensembles“ (aus den Epochen Klassik, Romantik, Spätromantik und Klassische Moderne) teilnehmen.

Jugend musiziert: Anmeldungen in Kiel stabil

„Die Anmeldezahlen sind regional und nach Instrumenten ganz unterschiedlich“, registriert Schröder. In Kiel sei der Zuspruch kaum geringer als in Vorjahren. Logischerweise sei es derzeit aber unwahrscheinlicher, sich in einer Gruppe formieren zu können als in den Solo-Wertungen anzutreten. Jetzt müssen Kriterien erarbeitet werden, wie digital aufgezeichnete Beiträge eingereicht werden können. Ein Live-Streaming der Vorspiele wäre im März ja überhaupt nur dann möglich, wenn die Jugendlichen bereits zurück dürften in entsprechend technisch eingerichtete Räume von öffentlichen Gebäuden wie der Musikschule.