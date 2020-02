Regionalwettbewerb: 145 Talente in Kiel

Kiel

Herausragende musikalische Darbietungen gibt es nicht nur in den Abendstunden, sondern manchmal schon früh am Morgen. Über dem dunklen Backsteingebäude der Musikschule Kiel hat sich der Himmel im Morgengrauen wie ein gutes Omen leicht rosa gefärbt. Ein Schild am Eingang mit der Aufschrift „Bitte Ruhe“ macht deutlich, dass heute kein gewöhnlicher Unterrichtstag ist. Bei der Anmeldung bildet sich eine kleine Schlange, als immer mehr Teilnehmer am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ eintreffen. Auf einem Tisch mit Programmheften liegt ein unberührter Teller voller Gummibärchen. Jemand nutzt die Gunst der Stunde und testet schon einmal den Steinway-Flügel im noch leeren Konzertsaal.

Akkordeon: Junges Ensemble aus Osterrönfeld

Drei klobige Akkordeon-Koffer liegen auf dem Boden und erschweren das Durchkommen. Sie gehören Timm Burgardt (14, Schacht-Audorf), Mareike Allaut (15, Fockbek) und Leif Hamann (13, Ascheffel), die sich jetzt auf den Weg zum Einspielraum machen. Die drei Schüler quetschen sich mit ihren Taschen in ein winziges Zimmer im zweiten Stock. „Was habt ihr euch zum Aufwärmen überlegt?“, fragt ihre Lehrerin Friedel Strufe. „Das Präludium“, sagt Mareike wie aus der Pistole geschossen. Und schon legt das Trio von der Musikschule Fröhlich in Osterrönfeld los. Die Teenager sind drei von 145 Teilnehmern, die an diesem Wochenende beim Regionalwettbewerb in Kiel ihre musikalischen Fähigkeiten vor einer Jury präsentieren.

Wertungsspiele in der Musikschule Kiel

Mittlerweile ist es 9 Uhr. Die ersten Wertungsspiele beginnen. Timm, Mareike und Leif haben vor der Spiegelwand im kühlen Ballettsaal Platz genommen. Die Jury kommt herein und begrüßt die Teilnehmer und die Handvoll Zuschauer. „Viel Spaß beim Spielen, toi toi toi“, wünscht ihnen der Juryvorsitzende Rainer Engelmann. Konzentriert und mit vielen Abstufungen in der Dynamik spielen die drei ihr Programm. „Prima gemacht“, lobt die Lehrerin das Trio, als es zehn Minuten später aus dem Saal kommt. „Es war zum Glück schnell vorbei“, meint einer der drei froh. Auch das zweite Akkordeon-Ensemble ist nach seinem Auftritt erleichtert. Carl-Henrik Remer (21) zeigt seiner Duettpartnerin Janne Hamann (19) lachend seine zitternde Hand und zieht ein Fazit. „Ich war sehr nervös. Aber heute war es richtig schön“, meint er.

Schwerpunkt Klavier solo bei "Jugend musiziert" 2020

Im Klaviersaal im Erdgeschoss spielen sich nacheinander vier junge Pianistinnen ein. Auf Noten ist keine von ihnen angewiesen. In schicken Kleidern und hohen Schuhen zeigen sie schon beim Aufwärmen ihr Können. Eine Klavierlehrerin gibt ihren Schülerinnen noch letzte Anweisungen. „Ich merke schon, du bist gar nicht aufgeregt“, sagt Richard Ferret von der Jury, als er kurze Zeit später gut gelaunt Joselin Guevara Hoppe (13) auf die Bühne bittet. Souverän spielt die Dreizehnjährige den ersten Satz aus Bachs Italienischem Konzert F-Dur und Franz Liszts Sonetto di Petrarca 104. Beim letzten Stück, The Serpents’s Kiss von William Bolcom, schlägt sie mit den Fingern gegen den Flügel und stampft rhythmisch mit dem Fuß auf den Boden. „Das war schwierig einzustudieren. Meine Finger tun immer noch weh. Aber das Stück hat am meisten Spaß gemacht“, erzählt die junge Pianistin später im Vorraum. Sie hat schon mehrere Mal teilgenommen und es letztes Jahr mit einem Trio bis zum Bundeswettbewerb geschafft.

Ein Teilnehmer in der Kategorie "Gesang solo"

Um die Mittagszeit ist der einzige Teilnehmer in der Kategorie „Gesang solo“ an der Reihe. Achilleas Tsiknakis (18) aus Rendsburg betritt im blauen Sakko die Bühne. Der junge Bariton ähnelt einer jüngeren Version von Rolando Villazón und schaut selbstbewusst ins Publikum. Gefühlvoll und mit hoher Textverständlichkeit singt er Werke von Mozart, Schubert und Mikis Theodorakis und erhält zu Recht viel Applaus am Ende. „Seit August nehme ich klassischen Gesangsunterricht. Viel hab ich mir auch mehr oder weniger selbst beigebracht. Mein Ziel ist es, an der Musikhochschule in Hamburg klassischen Gesang zu studieren“, berichtet der Bariton.

"Jugend musiziert"-Jurys punkten und beraten sich

Während die stolzen Lehrer und Eltern ihre ehrgeizigen Kinder beglückwünschen, zieht sich die Jury zur Beratung zurück. Einzig der Teller mit den Gummibärchen wird weiterhin ignoriert.

Die Ergebnisse des Regionalwettbewerbs in Kiel

Von Inga Schönfeldt