87 von insgesamt rund 210 jungen Musiktalenten haben sich beim erneut digitalen 59. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ am Wochenende für den Bundeswettbewerb vom 2. bis 9. Juni in Oldenburg qualifiziert. 110 Teilnehmende erhielten einen ersten Preis. Wie in den Jahren zuvor wurde der Musikwettbewerb vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein veranstaltet.

Der musikalische Nachwuchs aus den Jahrgängen 1995 bis 2011 trat an, die kritischen Ohren der Jury zu überzeugen. Die Bandbreite der Kategorien reichte dabei von Solo-Wertungen für Violine, Akkordeon und Pop-Gesang über Duo-Wertungen zum Beispiel mit Klavier und einem Blasinstrument bis hin zu Ensemble-Wertungen, unter anderem in der Kategorie Alte Musik.

„Jugend musiziert“: Die Urkunden kommen per Post

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wurde der Wettbewerb 2022 erneut digital ausgerichtet. Eingereichte Videobeiträge wurden durch Fachjurys gesichtet und bewertet. Die Urkunden werden auf dem Postweg verschickt. Ermöglicht wird „Jugend musiziert“ seit seinen Anfängen durch die Unterstützung der schleswig-holsteinischen Sparkassen.

Zudem wurden verschiedene Sonderpreise für herausragende Leistungen durch den Förderkreis „Jugend musiziert“ e.V., Yamaha Music Europe, den Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein, das NDR Landesfunkhaus Schleswig-Holstein und dem Landesverband der Musikschulen vergeben.

Willi Neu, Präsident des Landesmusikrats Schleswig-Holstein, freut sich sehr über den Erfolg der jungen Musikerinnen und Musiker. „Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren hervorragenden Leistungen und zu ihrem Erfolg. Auch das dritte Jahr der Corona Pandemie verlangte Kreativität, Flexibilität und Durchhaltekraft, die alle Beteiligten bewundernswert gemeistert haben.

Ich drücke allen zum Bundeswettbewerb weitergeleiteten Teilnehmenden fest die Daumen. Ich freue mich schon jetzt auf das Fest der Wiedersehensfreude, wenn wir ,Jugend musiziert‘ hoffentlich im nächsten Jahr in Präsenz durchführen können.“