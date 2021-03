Kiel.

Etwa 260 junge Musikerinnen und Musiker ab Altersgruppe III (über 13 Jahre) aus Schleswig-Holstein hatten sich bis Mitte November zur Teilnahme am Wettbewerb angemeldet, der in diesem Jahr ganz anders abläuft als üblich. So wurden Regional- und Landeswettbewerb digital zusammengefasst: Die Teilnehmer gehen mit Videos in die Konkurrenz – und können sich auf diesem Weg auch direkt für den Bundeswettbewerb qualifizieren, der in hybrider Form vom 20. bis 27. Mai 2021 in Bremen und Bremerhaven angesetzt ist.

Am 14. März sollen die Ergebnisse feststehen

Nicht einmal zwei Dutzend Absagen habe es im Vorfeld gegeben, sagt Lydia Hoffmann. Letztlich würden nun 225 junge Menschen bewertet, die ihr Musik-Video bis zum 1. März eingereicht haben. Am Sonntagabend, 14. März, sollen die Wertungen nach einem Wochenende mit Videokonferenzen feststehen. Und damit auch die Namen derer, die mit 23 bis 25 Punkten zum Bundeswettbewerb weitergeleitet werden. Die Juroren beurteilen zunächst nach regionalen und dann nach Landes-Kriterien in insgesamt 14 Solo- und aktuell drei Duo-Kategorien. Größere Ensembles lassen die Corona-Regelungen bislang nicht zu. Für jüngere Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer an "Jugend Musiziert" (Altersgruppen I/II) sind im Laufe des Jahres noch Präsenzveranstaltungen angedacht.

Land ermöglichte Video-Drehs in den Musikschulen

Die Rahmenbedingungen des digitalen Wettbewerbs waren vom Kulturministerium im Februar noch kurzfristig erleichtert worden: Auch auf einem dringenden Appell des Landesmusikrates hin wurden Sonderregelungen für die Vorbereitungsphase geschaffen. Und die Videos durften in den grundsätzlich noch geschlossenen Musikschulen gedreht werden – ein Angebot, das oft auch mangels eigener Technik dankbar genutzt worden sei, sagt Lydia Hoffmann.