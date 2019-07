Kiel

Die 29-jährige Tochter musikbegeisterter Geophysiker hörte als Kind, wie Cecilia Bartoli Vivaldi perlen ließ – und war für die Belcanto-Kunst gewonnen. Am Staatlichen Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium studierte sie Gesang, setzte ihre Ausbildung an der International Academy of Voice in Cardiff fort und schloss an der Londoner Guildhall School of Music and Drama schließlich ein Masterstudium mit Auszeichnung ab.

Gefördert von Marc Minkowski

Gefördert vom Dirigenten Marc Minkowski und der Sängerin Dame Kiri Te Kanawa nahm die Karriere rasant Fahrt auf – inklusive Salzburger Festspiele, „Nachwuchssänger des Jahres“ in der Fachzeitschrift „Opernwelt“, Fünf-Sterne-Künstlerin im „FonoForum“ oder Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Lezhneva: Lohnende Decca-CDs

Wer ihre Decca-CDs mit Händel- oder Graun-Arien, mit der Porpora-Oper Germanico in Germania oder zuletzt dem Vivaldi-Gloria genossen hat, erwartet nicht nur koloraturtechnisch Allerbestes, sondern weiß auch um die stupenden Ausdrucksqualitäten der frisch gekrönten Barockkönigin.

Nicht ständig zu hören

Allzu oft kann man sie hierzulande ohnehin nicht erleben, denn mit ihrem Schengen-Visum darf sie sich nur einmal pro Halbjahr für maximal 90 Tage in Deutschland aufhalten.

La Voce Strumentale als Lieblingsensemble

Sehr besonders verspricht der Bach-, Händel- und Vivaldi-Abend auch deshalb zu werden, weil der Leiter des Spezialisten-Ensembles La Voce Strumentale, Dmitry Sinkovsky, nicht nur als geigender Konzertmeister wirkt, sondern ebenfalls singt – als Countertenor im Duett mit Lezhneva. Es ist das erklärte Lieblingsensemble der Sängerin.

Die Konzertdaten mit Lezhneva

SHMF-Konzert am 16. Juli, 20 Uhr, Kieler Schloss. Karten: 0431 / 23 70 70. www.shmf.de

Von Christian Strehk