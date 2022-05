Kiel

In der Salzhalle am Seefischmarkt weht immer der Hauch von Provisorium und Experiment. Und eben diese Atmosphäre der Probenbühne haben Tänzerinnen und Tänzer des Kieler Balletts für neue Choreografien genutzt. Ein Perspektivwechsel, den der Abend der „Jungen Choreografen und Choreografinnen“ der Compagnie einmal im Jahr ermöglicht und der stets für Glücksmomente sorgt.

Unmittelbar aus dem Klang entsteht die Bewegung in Keito Yamamotos soghaftem „Dialogue“, zu dem die Tänzerin auch den spannenden Elektro-Sound zwischen Fließen und Pluckern entwickelt hat. Im Pas de deux scheinen Yamamoto und Jean-Marc Cordero einander dazu in vorsichtiger Neugier zu befragen, dann in eckiger Verzerrung die Beziehung zu vermessen – und schließlich als Summe zweier Individuen zusammenzufinden.

Ballett von hyperklassisch bis beschwingt

Kratzbürstig dynamisch umkreisen auch Gulzira Zhantemir und Didar Sarsembayev, mit Marina Kadyrkulova auch für die Choreografie zuständig, in „Ca suffit“ (Es reicht) das Paar-Thema. Verbunden durch ein flexibles Band, das den Tanzenden mal Raum lässt, mal die Leine anzieht, entsteht hier ein kraftvoll dynamischer Pas de deux aus Anziehung und Abstoßung.

Aber die stilistische Bandbreite reicht weiter an diesem Abend, an dem sich die Suche nach einem wie auch immer gearteten Miteinander als roter Faden ergibt. Da ist das zur Eröffnung fast schon hyperklassisch gezirkelte Stück für vier Paare, das Christopher Carduck und Marina Kadyrkulova zu Peter Tschaikowskys hochemotionalem Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll, op. 23 entwickelt haben.

Experimenteller Pas de deux, rasantes Finale

Jean Marc Cordero bastelt in „An Open Letter“ aus den unterschiedlichen Individualitäten der Tänzerinnen und Tänzer ein beschwingtes Miteinander, das die Lust an der Gemeinschaft vermittelt und wie sie sich aus der Verschiedenheit generiert. Und in der Gruppe fällt mit ihrer besonderen Präsenz auch die vor einigen Wochen aus der Ukraine geflüchtete Tänzerin Julia Savchenko auf.

Als spielerisches Experiment kommt dann sein Pas de deux „Trigger“ daher. Da beeindrucken Pedro Pires und Filipe Souza Da Silva, wie sie sich tanzend die Bälle zuwerfen, im ewigen Ringen um Balance und Gleichtakt. Eine Seelenreise, die reizvolles Rätsel bleibt zwischen Schatten und Licht, wie sie Keito Yamamoto mit Folien, Papier und Tuch am Overheadprojektor herstellt.

Zum großen Finale kommt dann nochmal Yaroslav Ivanenkos halbe Compagnie, die am laufenden Experiment ganz offensichtlich ihren Spaß hat, zum Zuge. Als Gast-Choreografin hat sich Kristina Paulin von drei Sonetten Michelangelos inspirieren lassen. Zur Musik von Antonio Vivaldi hat die ehemalige Neumeier-Tänzerin eine spannungsvolle, neoklassisch inspirierte Gruppenchoreografie entwickelt, in der die zehn Tänzerinnen und Tänzer auch solistisch glänzen können. Eine Raumerkundung in ausgreifender Bewegung und eleganten Hebungen, die zwischen ruhigem Fluss und skulpturaler Statik die Möglichkeiten der Bewegung auslotet.