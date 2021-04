Junge Choreografen im Kieler Opernhaus: Spielweise für den Tanz

Kiel

Einmal im Jahr haben Tänzerinnen und Tänzer des Kieler Balletts Gelegenheit, die Rollen zu wechseln und unter dem Label „Junge Choreograf*innen“ eigene Kreationen zu zeigen – wegen der Hygieneregeln nun erstmals im Opernhaus.

Zum pluckernden Rhythmus löst sich Keito Yamamoto aus dem Dunkel und von dem Stuhl, auf dem sie gerade noch gekauert hat. „Engine running“, Maschine läuft, tönt eine Stimme aus dem Off, und die Tänzerin reckt die Glieder, lässt das Bein pendeln, den Arm ausklappen, die Hände ins Dunkel stechen. Erste Schritte in eine Metamorphose, die die Tänzerin in ihrer Choreografie „Tadpole (Kaulquappe)“ zur eigenen Musik zeigt. Eine Erkundung von Objekt und Bewegung. Und ein cooles kleines Solo, in dem der Stuhl zum Tanzpartner wird – Hindernis, Versuchsobjekt und Fixpunkt zugleich für die sich zusehends freitanzende Figur.

Mit Befreiung hat vieles zu tun an diesem Abend. Christopher Carduck etwa setzt Thomas Manns „Zauberberg“ in Relation zur von der Pandemie erzwungenen kreativen Pause und tanzt einen bis zum Pathos emotional aufgeladenen Hans Castorp, getrieben von drängender Musik (Jürgen Knieper), in ausgreifender Bewegung zwischen Lähmung und Aufbruch gefangen.

Formenspiel zwischen Soli und Gruppenbild

Von der Beziehung Mensch und Natur hat sich Erika Asai zum Gruppenstück „Symbiosis“ inspirieren lassen. Da zuckeln die Männer der Compagnie herein, seltsam unrund in der Bewegung – und lösen sich auf zu dynamischen Reihen und Kreisen. Eine Frau (Virginia Tomarchino) tanzt herein, durchkreuzt die Ordnung, stellt sich quer, wird von der Gruppe vereinnahmt, fallengelassen, erhöht. Ein Totentanz und ein Stück Lebensreise. Und die junge Choreografin spinnt das ein in ein spannendes Formenspiel, Elegie und Energie zugleich.

So schwingt der Abend zwischen dunklen Bildern und eingebauten Lichtblicken, entwickelt sich zwischen Soli, Pas de deux und Gruppentanz eine kraftvolle Dynamik. Zu Beethovens Mondscheinsonate hat Didar Sarsembayev den schön fließenden Frauen-Pas de deux „Zwei Seelen“ erdacht. Eine stille Studie über Zwei- und Einsamkeit, in der die Tänzerinnen Erika Arsai und Gulzira Zhantemir wirken wie die Stimmen der Musik – einander begleitend und spiegelnd, konkurrierend und sich voneinander abgrenzend.

Oper „Carmen“ als Tanzprojekt

Ganz klassisch dagegen der melancholische Pas de deux „Reminiscence“ von Marina Kadyrkulova. Hier glänzen Alexey Irmatov und Sabrina Faskhi in Miteinander und Auflösung. Ein Traum, eine Erinnerung – alles scheint möglich in den Kreisen, die die beiden in den Raum zirkeln.

Zwei ganz unterschiedliche Choreografien steuert Jean Marc Cordero bei. Georges Bizets „Carmen“ zeigt er als aufgeladenes Trio, mit Keito Yamamoto und Christopher Carduck als zwischen Anziehung und Trennung hin- und hergerissenem Paar – und dem quirligen Pedro Pires als Spielmacher, Torero und titelgebendem Wahrsager. Auch wenn Corderos Interpretation vor allem Fragen aufwirft, wie er die Geschichte dekonstruiert – und mit ihr gleich auch die klassischen Bewegungsmuster –, das macht Spaß.

Mit dem Modellprojekt ins gelobte Land

Pedro Pires beeindruckt darüber hinaus in Corderos kraftvollem Solo „Mutations“. Hier scheint einer irre zu werden an der Welt – und sie sich wie nach der Katastrophe gleichzeitig neu anzueignen. In zuckend ruckender Bewegung, seltsam verlorenen Gesten und Lauten, die klingen wie der Versuch, eine neue Sprache zu erfinden. Stark!

So darf man sich in Kiel dank Modellprojekt gerade beschenkt fühlen wie im gelobten Land: Die Kieler Philharmoniker spielen, die Schauspieler auch. Die Sänger singen, das Ballett tanzt. Im Rausschmeißer zum Schluss nochmal ganz leicht und locker. „69“ heißt die witzige Posse um eine Casting-Show, die Virginia Tomarchino und Amilcar Moret Gonzalez als komische Partner wider Willen anzetteln. Langer Applaus.

Nächste Vorstellung: Fr., 7. Mai, 19 Uhr. Karten: Tel. 0431 / 901901, www.theater-kiel.de