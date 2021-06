Kiel

„Wir sind ja nicht so groß, haben dadurch unter Corona-Bedingungen noch weniger Platzkapazitäten“, sagt Astrid Großgasteiger. Und so hat das Junge Theater im Werftpark neben verschiedenen Monolog-Stücken wie Kafkas "Verwandlung" oder "Piraten-Molly" schon früh in der Pandemie nach neuen Formen im Digitalen gesucht, um sein Publikum zu erreichen. Besonders ambitioniert darunter das interaktive Theater "Golem 24143", in dem die Zuschauer Schauspieler Sebastian Kreuzer alias Athanasius Pernath auf der Suche nach seinem Zuhause helfen können.

Große Lust, neue Format auszuprobieren

„Unser Ensemble ist da sehr affin“, sagt Theaterleiterin Astrid Großgasteiger, „die hatten große Lust, solche Sachen auszuprobieren.“ So geht man am 15. August auch erst mal mit einem als Netztheater umgesetzten neuen Stück von Christian Himmelbauer in die neue Spielzeit. "Wolfgang Wunderkind" ist eine musikalische Reise durch Mozarts Kindheit für Kinder ab acht. Im Audiowalk "Kumbukumbu" (auf Deutsch: Erinnerung) kann das Publikum außerdem quer durch die Stadt in Kiels koloniale Vergangenheit tauchen und mit dem heutigen Blick aus Tansania darauf beschäftigen.

Digitale Schiene wird weiter verfolgt

„Wir werden die digitale Schiene sicher weiter verfolgen“, so Astrid Großgasteiger, „gucken, was es noch an Formaten gibt.“ In den Schulen, die das Gros der Zuschauer im Werftpark-Theater stellen, hilft das erweiterte Angebot dem Theater schon: „Wir können im Bereich digitale Bildung mittlerweile viel mehr anbieten. Da hat sich etwas ergeben, an das man vorher nicht gedacht hätte.“ Und solange die Klassen- und Kindergartenbesuche noch nicht wieder laufen, ist das Netztheater eine Alternative. Den Golem jedenfalls wird das Theater für Schulen auch in der kommenden Spielzeit noch anbieten.

Trotzdem Schwerpunkt Live-Publikum

Der Schwerpunkt liegt in der kommenden Spielzeit, in der mit Sebastian Kreuzer und Simon Burghardt zwei Schauspieler das Theater verlassen und Lasse Wagner zurückkehrt, trotzdem auf dem Live-Publikum im Haus. „Wir müssen gucken, wie es mit den Schulen anläuft, die müssen erst mal wieder ins Theater kommen.“ Sieben Premieren stehen auf dem Programm, von der Romanadaption bis zu einem neuen Stück von Annika Scheffel und Johannes Enders Inszenierung "Hitlerjunge Salomon" (12.02.), die die Pandemie im vergangenen Jahr kurz vor der Premiere ausbremste.

Jugendtheater im Werftpark: Farbe, Klänge, Natur erfahren

Ender nimmt sich für die Eröffnung im Werftpark (29.08) Siegfried Lenz’ Klassiker "Deutschstunde" vor und bringt die Geschichte von Siggi Jepsen und dem Maler Nansen als Zwei-Personen-Stück auf die Bühne. Für die Allerkleinsten ab zwei ist die Stückentwicklung "Licht oder nicht?" gedacht, in der es nach der Erforschung von Farben und Klängen nun um hell und dunkel geht (9.10.). Derzeit entsteht außerdem das Stück "Der Traum vom Wald" (13.11.), das sich mit den Themen Naturzerstörung und Nachhaltigkeit auseinandersetzt – und dabei den Park mit einbezieht (ab fünf Jahre).

Jules Verne zum Spielzeitabschluss 2022

Neben "Hitlerjunge Salomon" stehen mit der Neuauflage von "Winterbacken" und Annika Scheffels Coming-of-Age-Stück Point Nemo (30.4.) zwei weitere Produktionen aus der Warteschleife an, bevor Astrid Großgasteiger zum Spielzeitabschluss Jules Vernes "20 000 Meilen unter dem Meer" auf die Bühne bringt (18. Juni).