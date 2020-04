Kiel

Er spielte am Schauspielhaus den Urfaust, war am Werftpark-Theater Ringelnatz und Einstein, beeindruckte in George Orwells Animal Farm und beim Open-Air-Spektakel Die Schatzinsel in der Rolle des Piraten Long John Silver: Horst Stenzel gehört zu den festen Größen in der Kieler Theaterszene. Und er hat seinen ganz eigenen Ton, taucht ab in die Rollen, um ihnen ihr Geheimnis zu entlocken.

Horst Stenzel absolvierte die Schauspielschule in Hannover, spielte von 1986 bis 1989 am Theater in Kiel und danach bis 1992 am Schillertheater in Berlin. 1994 kehrte er ans Kieler Schauspiel zurück und brillierte in vielfältigen Rollen, darunter Nikolaus Büchels Bauern, Bonzen, Bomben.

KN-Bühne: Wie Texte und Figuren lebendig werden

Der Schauspieler, der auch an der Kieler Schule für Schauspiel unterrichtet, glänzte zuletzt mit Münchhausens Lügengeschichten im Theater Die Komödianten. Und auch in seinen Leseprogrammen von Karl Valentin bis Klaus Manns Mephisto macht der Schauspieler, der nach dem Schauspielstudium in Hannover in Kiel (1986-1989) und am Schillertheater in Berlin spielte und 1994 nach Kiel zurückkehrte – bis 2003 fest im Schauspiel-Ensemble, Texte und Figuren eindrucksvoll lebendig.

