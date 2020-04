KN-Bühne: Ungebremste Spendenlust

Kiel

Sie werden offenbar schmerzlich vermisst, die Konzerte und Kleinkunstauftritte, Theater und Poetry Slams. Dass die Kulturfreunde außerdem ein Gefühl haben für die Situation der freien Künstler, denen derzeit mit den Auftritten auch ihre Einnahmen wegbrechen, das zeigten schon die Spendeneinnahmen für den Verein „KN hilft“ in der vergangenen Woche. Dort kamen rund 6500 Euro zusammen, die unter sechs Künstlern verteilt wurden.

Kleine Hilfe für die Künstler

Jetzt haben die Netz-Besucher noch einmal draufgelegt: 7176 Euro kamen in der zweiten Runde zusammen. Was Das bedeutet für jeden der Künstler, die in der vergangenen Woche aufgetreten sind, jeweils rund 1200 Euro.

Anzeige

Chefredakteur Christian Longardt freut sich über den anhaltenden Erfolg der Aktion: „„Es ist wunderbar, dass die Leserinnen und Leser die Aktion so gut annehmen und die regionalen Künstler in dieser schweren Zeit unterstützen.“

Täglich eine Portion Kunst

Auch in den kommenden Wochen kommen Kulturfreunde auf Konzert und Theater, Poetry Slam oder Comedy im Netz auf ihre Kosten. Denn die KN-Bühne wird täglich um 20 Uhr virtuell auf KN-online bespielt und bleibt danach abrufbar. Und die "Besucher" dürfen sich auf bekannte Namen. die in der Kieler Kulturszene vielfach etabliert sind, und Vertreter aller Sparten freuen. Darunter "Puppenflüsterer" Benjamin Tomkins (8. April) und die ehemalige Werftpark-Schauspielerin Kati Luzie Stüdemann (10. April).

Wer will spielen?

Wer auf der KN-Bühne künstlerisch auf sich und seine Situation aufmerksam machen möchte, kann sich unter der Mailadresse kulturredaktion@kieler-nachrichten.de bewerben (bitte mit Telefonnummer zur Absprache). Die Spenden werden wochenweise unter den Künstlern aufgeteilt.

KN-Bühne Ein neues Video vom Auftritt eines regionalen Künstlers finden Sie täglich (außer Montags) um 20 Uhr auf KN-online.de/Kultur Das Spendenkonto von „KN hilft e.V.“ bei der Förde Sparkasse lautet: DE05 2105 0170 1400 2620 00.https://www.kn-online.de/Nachrichten/Kultur/KN-Buehne-mit-Video-Rafaela-Schwarzer-experimentiert

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne - zu den Videos: