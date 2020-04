Kiel

Sie singt auf Hochzeiten und anderen Familienfesten, trainiert an der Kieler Uni Tutoren und an der Kinder- und Jugendschauspielschule TASK den Nachwuchs. Viola Schnittger pendelt zwischen Bühne und deren Vermittlung.

Evergreens, Pop und Lieblingstexte

Normalerweise steht die Sängerin und Schauspielerin mit dem Pianisten und Sänger Sergey Rotach auf der Bühne. Zur heutigen KN-Bühne in der Kundenhalle aber erscheint die in Schwentinental lebende Künstlerin - der Corona-Krise entsprechend allein – und setzt als Solistin auf ein Duett von Musik und Poesie: Der Titel Es schläft ein Lied in allen Dingen wird da zum Wahlspruch für ein Programm, das in Lied und Lyrik vom Leben erzählt und Evergreens, Pop-Balladen und Lieblingestexte von Viola Schnittger vereint.

