Und Kinder spielen in beiden Fällen eine große Rolle: So will Florian Hacke, Poetry Slammer und Schauspieler in Elternzeit, am Sonnabend auf der KN-Bühne erzählen, was er seinen Kindern dieser Tage so am Abend vorliest. Und er wird in seinem Standup-Kabarett über seine Rand-Beobachtungen auf Kinderspielplätzen berichten, wo sich Mütter auch heute noch tatsächlich über einen Vater in ihren Reihen wundern...

Ein gesungenes Bilderbuch

Matthias Meyer-Göllner lädt am Sonntag ein zu einem musikalischen Streifzug durch die frühlingserwachende Natur. In einer Art gesungenem Bilderbuch lässt er etwa den kleinen Biber andere Tiere treffen und viel von ihnen lernen, bis er schließlich dem Wolf begegnet. Ob das gut ausgeht? Der Künstler in Zwangspause wird auf jeden Fall auch über die online-Bühne versuchen, die Kinder zu Hause zum aktiven Mitmachen zu motivieren. Und weil das Video ja auch später noch online abrufbar ist, muss es auch kein Kind verpassen. Am Sonnabend und am Sonntag, jeweils um 20 Uhr hier auf www.kn-online.de

