In gewohnter Vielfalt geht die KN-Bühne in ihre zehnte und zugleich letzte Woche. Erneut präsentieren sich bis zum Pfingstsonntag allabendlich um 20 Uhr sechs Künstler, um mit ihrem Auftritt zugleich auf die aktuellen Sorgen und Nöte Freier Künstler in Corona-Zeiten aufmerksam zu machen.