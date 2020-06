Kiel

Sie hätten am Sonnabend kurz vor der Show überlegt, „Singing In The Rain“ zu bringen, erzählt die dänisch-stämmige Sängerin Lene Krämer aus Malente auf der Bühne. Hätte zum trüben, regnerischen Wetter gepasst, doch dann sei die Wahl auf Gershwins „Summertime“ gefallen.

Stephan Scheja aus Felde legt am Piano das Fundament, dezent umspielt von Nils Rohwers Marimbaphon, auf dem der Melsdorfer später auch ein feines Solo beisteuert. Lene Krämer übernimmt den Leadgesang, unterstützt von der Glücksburger Singer-Songwriterin Alexandra Brüntrup und der Handpan-Spielerin und Sängerin Samirah Al-Amrie aus Malkwitz bei Malente, die für ihre spontanen Scats Szenenapplaus einheimst.

Eine Halle mit angenehmem Hall

Den Anfang vor in vorschriftsmäßigem Abstand platzierten Publikum machten der Schönkirchener Pianist Jens Schliecker und Nils Rohwer, auch für die professionelle Akustik gesorgt hatten, den angenehmen Hall besorgte die Halle. Und der Regen, der windbewegt aufs Dach pladderte, verwandelte sich mit etwas Fantasie in Meeresrauschen.

Rohwer ließ zunächst solo auf der Marimba den „Orientexpress“ durch den Raum rollen, danach gab’s im Duo mit Jens Schliecker am Piano ihr Piano-meets-Vibes-Stück „Tango“ voller Stimmungswechsel und zum Abschluss das latin-jazzige, synkopische „Ojambo“ von Chuchu Valdez.

Ausgiebiger Beifall, sogar Pfiffe und kleine Jauchzer. In einem Statement wies Schliecker darauf hin, es ginge zwar allmählich wieder los mit den Konzerten, aber viele Veranstalter werde es wegen der Corona-Krise wohl bald nicht mehr geben.

Lene Krämer : Kraftvoller Gesang mit viel Wärme

Bemerkenswert fixer Umbau, dann starteten Lene Krämer mit dem Jazzstandard „What A Difference A Day Makes“ in ihr Set. Ähnlich viel Wärme legte Krämers kraftvoller, natürlicher Gesang in die folkige Interpretation von Stings „ Fields Of Gold“. Das latineske „Dansevise“, mit dem das dänische Duo Grethe und Jørgen Ingmann 1963 den Eurovision Song Contest gewann, sang Lene Krämer in ihrer Muttersprache.

Emotional geriet die starke Version von „Feeling Good“, und Hannes Waders verjazztes „Heute hier, morgen dort“ setzte, nachdem die Sängerin sich noch einmal herzlich bei allen Spendern bedankt hat, einen beschwingten Schlussakzent.

Samirah Al-Amrie : Archaisch anmutende Klänge

Sie habe fälschlich gedacht, im Publikum hätten alle Masken auf, erzählte eingangs die deutsch-indonesisch-jemenitische Sängerin Samirah Al-Amrie. Auf der RAV und der Handpan zauberte sie zum Entzücken des Publikums mit Schlägeln und Händen archaisch anmutende Klänge jahrhundertealter Kompositionen, aber auch das energische „It’s Time“, das sie unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise komponiert hat.

Alexandra Brüntrup : Poetische Balladen

Großer Beifall belohnt auch die poetischen, am E-Piano mit kräftiger Stimme vorgetragenen Lieder von Alexandra Brüntrup. Die intensive Ballade „Ich will Leben“ habe sie vor fünf Jahren als Antwort auf das ihrer Ansicht nach seichte „Wolke 4“ von Philipp Dittberner & Marv geschrieben. Und eindrücklich gerät auch Brüntrups Version des Procol-Harum-Klassikers „A Salty Dog“.

