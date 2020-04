Kiel

„Zwischendurch“, lacht Rafaela Schwarzer, „habe ich mich kurz mal vor meiner eigenen Courage erschrocken.“ Ein Schreckmoment, das aber durchaus beflügelnd gewirkt haben muss. Denn da ist die Schauspielerin, die seit 2013 im Theater Die Komödianten spielt und singt, schon einmal quer durch Episoden, imaginäre Dialoge und ein Chanson flaniert. Teaser und Probelauf zugleich – auch Rafaela Schwarzer hört den Text, den sie bisher nur schreibend kannte, hier zum ersten Mal.

Wegen Corona: Jeden Tag gucken, wie es weitergeht

„Das fehlt schon, das Spielen“, sagt sie. Und als klar war, das Theater wird dichtgemacht, war das ganz schön schwer – schließlich hätte sie die nächsten Wochen mit der neuen Inszenierung Achtung vor meinen Taten, Baby auf der Bühne gestanden. „Ich habe jetzt meine eigene Lösung für die Leerstelle gefunden“, erzählt sie, „ich fahre regelmäßig ins Theater und mache mein eigenes Training. Ich tue das, was ich auch sonst tue, um die Stimme und den Körper für den nächsten Auftritt fit zu halten.“ Und gegen die Unsicherheit, die Frage, wann der gegenwärtige Stillstand ein Ende hat, hilft ihr ohnehin nur, jeden Tag neu zu vermessen und zu gucken, wie es weitergeht.

Hier können Sie spenden: Das ist die KN-Bühne Die KN-Bühne lädt täglich auf KN-online zur Vorstellung und bietet den vom Veranstaltungsverbot der Corona-Krise schwer betroffenen freien Künstlern eine Plattform. Spenden für die Künstler sind erwünscht: auf dem Spendenkonto „KN hilft e.V.“ bei der Förde Sparkasse (Konto DE05 2105 0170 1400 2620 00). Die Spenden werden wöchentlich unter den auftretenden Künstlern aufgeteilt.

„Generell steckt für mich aber sowieso in jeder Krise eine Chance“, sagt die Mutter zweier kleiner Kinder über den Alltag in Corona-Zeiten. „Wenn ich ständig Existenzangst hätte, hätte ich vermutlich diesen Beruf nicht gewählt. Und dass ich gezwungen bin, ständig bei mir zu sein – das schafft auch Kreativität.“

Rafaela Schwarzer : Reise durch das weibliche Universum

Die Anspannung vor dem Auftritt hat sie mit ein paar Boxerschritten weggetänzelt, die Sprache mit einer kleinen Serie Grimassen geschmeidig gemacht. Dann kann er losgehen, der launige Schlagabtausch zweier ungleicher Frauen, Daphne (29) und Maria (46), die sich über ein und dieselbe Frage austauschen: „Warum kriegt man eigentlich Kinder?“ Weil man das eben so macht? Für die Altersversorgung? Um sich ein Nachleben zu sichern? Undsoweiter. Startpunkt für eine Reise durch das weibliche Universum.

Und Rafaela Schwarzer redet sich heiß im wogenden Dialog mit der unsichtbaren Partnerin, in der witzigen Schilderung einer Grillparty, den schrägen Überlegungen, ob es Sinn ergibt, zugunsten des Klimas auf Kinder zu verzichten. Bis hin zu der amüsanten Vision einer Gruppe stillender Latte-Macchiato-Väter beim täglichen Plausch im Café. Das lässt sie dann erstmal so im Raum stehen.

"Aufregend war das"

Na klar, die Theateratmosphäre fehlt beim Dreh in der KN-Kundenhalle, die Dunkelheit, das Publikum, die Spannung im Raum. „Ich merke schon, dass sich das Theater nicht ohne Verluste in Film übersetzen lässt“, sagt Rafaela Schwarzer. Aber: „Aufregend war das. Ich habe wirklich gemerkt, wie sich die Energie so zusammenzieht und verdichtet“, pustet sie zum Schluss und lacht: „Das Spiel mit der Kamera, ich hab’s echt genossen ...“

