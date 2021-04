KN-online

Dauert auf jeden Fall noch, bis unsere Lokalmatadoren von den Leoniden mal wieder auf Tour sind und dann hoffentlich auch in Kiel spielen. Wer die Wartezeit mit einer gut gewürzten Konserve überbrücken und wenigstens ansatzweise die Power spüren möchte, die die Kieler Rockband auf der Bühne zu entwickeln vermag, bis ihr Publikum zu einem wild feiernden Knäuel mutiert, sollte zum Konzertmitschnitt des BR Fernsehens vom Puls Open Air auf Schloss Kaltenberg in der ARD Mediathek greifen, der noch bis zum 25. April um 3.22 Uhr verfügbar ist.

200000 Exponate aus 5000 Jahren

Zwar sind Museums- und Ausstellungsbesuche wieder möglich. Wer das vorerst aber lieber doch noch vom Sofa aus erledigen möchte, hat dazu reichlich Gelegenheit und reichlich Auswahl im Internet. Ohnehin dürfte es derzeit nicht mal eben so gelingen, das Metropolitan Museum of Art in New York zu besichtigen - mit seinen mehr als 200000 Exponaten aus 5000 Jahren Kulturgeschichte. Mit einem virtuellen Rundgang gar kein Problem.

Online-Buchpremiere mit Leonie Lastella

Aus ihrem neuen Roman "So leise wie ein Sommerregen" liest die in Lübeck geborene und bei Hamburg lebende Autorin Leonie Lastella am Freitag um 19 Uhr virtuell im Netz - eine Online-Buchpremiere. "Als Cooper erfährt, dass die Mutter seines Dates ausgerechnet etwas mit seinem Stiefvater hat, behält er das erst mal für sich – wohl wissend, dass dieses Geheimnis seine Beziehung zu ihr zerstören könnte …" heißt es im Teaser zu dem Buch, das bei dtv erschienen ist. Eher leichte Kost, vielleicht mal ganz erholsam in schweren Zeiten.

Fünf Sterne deluxe im Hamburger Knust

In einem Livestream-Konzert sind am Freitag ab 20 Uhr Fünf Sterne deluxe im Hamburger Knust zu erleben. Unkaputtbare Rap-Klassiker wie "Die Leude", "Ja, ja ... Deine Mudder!" oder "Dein Herz schlägt schneller" gehen aufs Konto der Hip-Hop-Combo aus Hamburg. Den Support übernehmen der Rapper Leroy Menace und das Hamburger Hip-Hop-Quartett ToyToy.

Horst Evers und weitere Humoristen

Wie gesund lachen ist und hält, dürfte mittlerweile bekannt sein. Stärkt das Immunsystem, gerade extrem wichtig. Rezeptfreien Humor höchster Wirksamkeit bietet der Autor und Komiker Horst Evers - auch in hiesigen Breiten stets ein gern gesehener Gast, aber leider darf auch er ja gerade nicht auf die Bühne. Dann eben hier ebenfalls eine Empfehlung der virtuellen Art, "mit ohne Publikum", nämlich aus der ARD Audiothek - und mit dabei sind auch noch Barbara Ruscher, Jan Weiler und Frank Goosen.