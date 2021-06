Kiel

Was taugen die neuen Alben von Michael League, Jan Delay, Chris Eckman und Lambchop? Das verrät der Alben-Check, wobei die Höchstbewertung bei fünf Scheiben liegt.

Michael League: "So Many Me"

Die Vielfalt, die der Titel andeutet, lösen die Songs auf Michael Leagues erstem Soloalbum auch ein.

In luftigen, transparenten Arrangements liefert der vierfache Grammy-Gewinner und Bandleader des US-Jazzrock-Kollektivs Snarky Puppy seine Version von poppigem Electro-R’n’B. In ihren vielen perkussiv dominierten, polyrhythmischen Momenten spiegeln die Tracks die Nähe zu Marokko in jener Quarantäne-Behausung im südspanischen Cadiz, wo der brillante Multiinstrumentalist an den Stücken gewerkelt hat. Der reizvolle Kontrast von archaischen Trommeln, Electronica und Leagues sanfter Stimme hält die Songs permanent unter Spannung. (GroundUp Music, The Orchard/Bertus)

4/5 Scheiben

Jan Delay: "Earth, Wind & Feiern"

Okay, hübsches Wortspiel da im Titel. Was dann nach einem pompösen, „Rocky“-mäßigen Intro kommt, ist textlich aber doch so penetrant auf dicke Rapper-Hose getrimmt, dass es hoffentlich lediglich selbstironisch gemeint ist, wie auch in "Kinginmeimding". Ansonsten ist dem Hip-Hopper aus Hamburg auf diesem Album leider auch nicht sonderlich viel eingefallen. Hier eine Portion Chic-Groove, da ein Quäntchen Deichkind-Electro, nachgewürzt mit Reggae, Dancehall oder auch mal Ska. Richtig öde klingt manch schlager-poppiger Refrain wie in "Eule" oder "Wassermann". Origineller ist da schon Delays gesungene Liebeserklärung an die künstliche Intelligenz Alexa. (Vertigo Berlin/Universal)

3/5 Scheiben

Chris Eckman: "Where The Spirit Rests"

Schon mit der 2015 aufgelösten US-Folk-Rock-Band The Walkabouts zimmerte Chris Eckman etliche starke Songs. Auf seinen Soloalben, auch auf diesem fünften, driften die angenehm lang ausgespielten Tracks in

manchmal knorrigem, oft schwebendem Americana-Sound mit Pedal Steel Guitar und kellertiefem Bass dahin. Darüber raspelt Eckman mit seinem kratzigen Bariton poetische Geschichten vom Fallen und Wiederaufstehen, vom Ankommen und Weggehen, und in "Drinking In America" rechnet er mit dem deprimierenden Zustand der USA ab. „Ein innerer Dialog zwischen einer Person und ihrer Außenwelt“ seien diese dämmerigen Songs, sagt Eckman. Das Zuhören lohnt. (Glitterhouse)

4/5 Scheiben

Lambchop: "Showtunes"

Nach "Is A Woman" ist dies Lambchops zweite vom Pianospiel dominierte Platte. Doch auch das Klavier vermag dem frei flottierenden Sound in diesen federleichten, elegant schwankenden Ambient-Americana-Tracks keine Struktur oder feste Form zu verleihen. Weiche Trompetenstöße schweben vorbei, Basslinien schlieren, im gut sieben Minuten langen "Fuku" knispeln, sirren und zischeln Elektro-Sounds und Kurt Wagners warmer Bariton rutscht in den Häcksler. Ähnlich kryptisch wie die Musik ist auch so mancher Text geraten. Und den Vocoder hat Wagner auch wieder ausgepackt. (City Slang)

4/5 Scheiben