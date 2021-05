Kiel

Was taugen die neuen Alben von Sophia Kennedy, St. Vincent, Nils Landgren Funk Unit und Gary Numan? Das verrät der Alben-Check, wobei die Höchstbewertung bei fünf Scheiben liegt.

Sophia Kennedy: „Monsters“

Das vibrierende Spannungsfeld, in dem diese 13 Songs flirren, ist schlicht faszinierend. Auf dem Nachfolger ihres gefeierten Debüts von 2017 hält die 31-jährige US-Musikerin, die in Hamburg lebt, ihr meisterliches Songwriting-Niveau. Kombiniert souverän Pop, Jazz, Soul und Electro-Sounds zu kunstvoll windschiefen, vielschichtigen Tracks, gesungen mit einer reifen, sinnlichen, fantastisch farbenreich changierenden Stimme. Bei allem Melodienreichtum lauert an der nächsten Ecke irgendeine wohlgezielte Volte, um die Hörgewohnheiten zu irritieren. Ein Album, das noch sehr oft gehört werden wird. (City Slang/Rough Trade)

5/5 Scheiben

St.Vincent: „Daddy‘s Home“

Erneut wildert Annie Clark alias St. Vincent, wie auf dem von vielen Kritikern bemerkenswert hochgelobten Album „Masseduction“ (2017), teils ziemlich ungeniert im funky Soundvermächtnis von Wendy & Lisa oder auch von Prince. Nehmen wir diese Nähe einfach mal hin, sind die Nummern in der Breite diesmal um einiges wertiger und variantenreicher und auch sperriger als vor vier Jahren - beispielsweise der Titelsong. „Live In The Dream“ wabert wie ein verlorener Late-Seventies-Track von Pink Floyd, aber Scheiben aus den 70ern, denen Annie mit ihrem Daddy lauschte, sollen das Songwriting durchaus ebenfalls beeinflusst haben. (Caroline)

4/5 Scheiben

Nils Landgren Funk Unit: „Funk Is My Religion“

Im Jazz ist der schwedische Posaunist ja tatsächlich einer der ausdauernden Missionare des Funk. Für dieses Album hat er den harten Kern seiner 1992 gegründete Funk Unit zusammengetrommelt. Keine prominenten Gäste wie in der Vergangenheit Joe Sample, Fred Wesley, Ray Parker Jr. oder Maceo Parker, was aber dem Niveau nicht den allergeringsten Abbruch tut. Los geht es mit dem eleganten Flow von „Amanda“ und brillanten Bläsersätzen. Was folgt, ist zumeist knacktrockener Funk wie in „Anyway You Want It“ oder dem Titelsong, und Landgrens weiche Stimme bildet einen spannenden Kontrast. (ACT)

4/5 Scheiben

Gary Numan: „Intruder“

Der Erde eine Stimme geben will hier Gary Numan. Denn nur eine Überlebenschance habe der blaue Planet - seine menschlichen Bewohner wie ein Virus auszulöschen. Und dafür als erste Waffe das Corona-Virus zu wählen, wie der Track „The Gift“ raunt. Eine fürwahr finstere Perspektive, für die der englische Spätsiebziger-Elektro-Pop-Pionier, den neben vielen Musikern Trent Reznor, Dave Grohl und Billy Corgan als ein großes Vorbild nennen, 13 angemessen düstere Stücke gebaut hat. Mit altersloser, charakteristisch nasaler Stimme samt den gelegentlichen Kehlkopfüberschlägen singt der 63-Jährige diese Klagelieder. (BMG Rights)

3/5 Scheiben