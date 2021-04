Kiel

Was taugen die neuen Alben von Danger Dan, Van Morrison, T Bear und The Coral? Das verrät der Alben-Check, wobei die Höchstbewertung bei fünf Scheiben liegt.

Danger Dan: „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“

Talent für doppelbödige Texte hatte dieses Drittel der Rap-Crew Antilopen Gang bereits vor drei Jahren auf seinem Solo-Debütalbum „Reflexionen aus dem beschönigten Leben“ (2018) unter Beweis gestellt. Hier haut er in die gleiche Kerbe, allerdings in konzentrationsfördernden Piano-Balladen - teils sparsam umflort von effektvollen Streicherparts, die Kollegin Mine komponiert hat. „Das schreckliche Buch“ thematisiert clever politische Realität in ihrer surrealen Form, anderswo spielt Daniel Pongratz gezielt ambivalent mit Militanz als Mittel gegen Neonazis und Sextouristen. „Lauf davon“ und „Gloria Victoria“ spiegeln Biografisches, und mit „Eine gute Nachricht“ gelingt Danger Dan eines der feinsten Liebeslieder deutscher Zunge seit langer Zeit.

(Antilopen Geldwäsche)

4/5 Scheiben

Van Morrison: „Latest Record Project: Volume One“

Der Schaffensdrang des 75-jährigen nordirischen Singer/Songwriters nimmt allmählich fast schon beängstigende Züge an. Diesmal gleich ein Doppelalbum und wohlgemerkt: Volume One! Nicht weniger als 28 Songs. Birgt die Gefahr, dass statt Qualität Quantität herrscht. Tatsächlich weist keine der Nummern das kompositorische Niveau auf, das Van the Man einst so souverän und geschmackssicher auf vielen seiner 41 Alben zuvor erreicht hat. Manches, etwa „Where Have All The Rebels Gone“, wirkt so schlicht - nota bene: nicht schlecht! - wie das Produkt einer spontanen Jam-Session. Herausragende Songideen oder originelle Melodien sucht man in all der Fülle vergeblich. Sein Gesang aber und seine Phrasierung, die bleiben exzellent.

(Exile/BMG)

2/5 Scheiben

T Bear: „Fresh Bear Tracks“

Satte 35 Jahre ist es her, seit Richard T. Bear ein Album mit frischen Songs veröffentlicht hat. Der Titel seines Comeback-Albums ist in all seiner Beiläufigkeit eine deftige Untertreibung. Der US-Singer/Songwriter, der vor langer Zeit auch in Kiel ein paar erinnerungswürdige Konzerte hingelegt hat, präsentiert sich mit 67 Lenzen in alter Frische und hat sich mit Stephen Stills, Edgar Winter, Robby Krieger, Walter Trout und weiteren Cracks namhafte Verstärkung geholt, um ein gehaltvolles Gebräu anzurühren. „Cab Calloway“ swingt mit West-Coast-Drive, „Dear John“ ist trockener, kerniger Blues, beim vom Funk getriebenen „I Don‘t Care“ schlägt Bear im Text die Brücke zu seinem frühen Hit „Sunshine Hotel“, „She‘s Not There“ von The Zombies ist exquisit gecovert. Ein bärenstarkes Lebenszeichen!

(Quarto Valley)

4/5 Scheiben

The Coral: „Coral Island“

Der Titel passt auch auf eine subtile Art. Seit ihrem Debütalbum von 2002, das wie alle weiteren acht danach zuverlässig in den Top Twenty der britischen Charts landete, sind The Coral ein bislang nur auf der Insel erfolgreicher Act. Verwunderlich, denn auch mit ihrem zehnten, einem Doppel-Album, pflegt die Band von der englischen Merseyside einen delikaten Sound mit starkem Late-Sixties-Einschlag, der auch international durchaus munden müsste. Lässig kombiniert das Quintett Pop, Rock, Folk und Americana, die Hooklines der 24 (!) Tracks, einige davon allerdings Spoken Word, haken sich prompt fest. Wer die Songs der Supergroup The Travelling Wilburys oder von America mag, sollte auch bei The Coral auf seine Kosten kommen.

(Republic Of Music/Rough Trade)

3/5 Scheiben