Kiel

Sind die neuen Alben von Myles Kennedy, Black Spiders, Herman Frank und Hanging Garden ein Top oder Flop? Das verrät der Alben-Check der KN-Redaktion. Die Höchstbewertung liegt bei fünf Scheiben.

Myles Kennedy: „The Ides Of March“

Der großartige Sänger und Gitarrist Myles Kennedy (Alter Bridge, Slash) hat die Pandemie zur Aufnahme seines zweiten Soloalbums genutzt. Diesmal hat sich der feinfühlige US-Vokalist weniger der Akustikgitarre, dafür mehr der Vielfalt seiner Heimat verschrieben. Schon im Bluesrock-Opener „Get Along“ plädiert Kennedy für ein Miteinander in schwierigen Zeiten, Optimismus verbreiten auch der von fetter Slide-Gitarre angeschobene Shufflerock „In Stride“ oder der in Jazz getauchte Titelsong. Herausragend zudem das schlichtweg coole „Wake Me When It’s Over“, die prototypische Ballade „Love Rain Down“ oder der erdige Countrysong „Wanderlust Begins“. (Napalm)

Bewertung: 4/5 Scheiben

Black Spiders: „Black Spiders“

Mit der Hardrock-Single „Fly In The Soup“ meldete sich der Vierer aus Sheffield nach sechs Jahren zurück, jetzt gibt es das Album dazu. Nicht nur im konsequent durchgebretterten „Stabbed In The Back“ oder den Black-Sabbath-Huldigungen „Wizard Shall Not Kill Wizard“ und „Death Comes Creepin“ zeigen die schwarzen Spinnen, dass sie wesentlich mehr drauf haben als vorhersehbare Partyrocker. Doomig angehaucht, immer energetisch und mit Zug nach vorn sind „Back In The Convent“, „Give Em What They Want“ oder „Down To The River“ in eine Atmosphäre getaucht, die trotz Assoziationen mit Sabbath, Motörhead oder Aerosmith eine eigene Note aufweist. (Dark Riders)

Bewertung: 4/5 Scheiben

Herman Frank: „Two For A Lie“

Nach einem ersten Reflex, dem tausendfach gehörten Metalriff des Openers „Teutonic Order“ den Hahn abzudrehen, weicht die anfängliche Abwehrreaktion einem Interesse, wie der ehemalige Gitarrist von Accept und Victory sich auf der ganzen Strecke behauptet. Fazit: Teutonenstahl in reinster Form, mal Vollgas („Heart Of The Storm“ oder das an Rainbows „Kill The King“ gemahnende „Stand Up And Fight“), mal nur wuchtig („Just A Second To Lose“, „Danger“) feuern Herman Frank und Band mit krachenden Riffs aus allen Rohren. Wer eine gute Nachbarschaft auf die Probe stellen möchte bis es wieder Live-Konzerte gibt, sollte zugreifen. (AFM)

Bewertung: 3/5 Scheiben

Hanging Garden: „Skeleton Lake“

Der siebte Streich der Finnen ist ein durchweg gelungener Trip in den melodischen Doom-Metal mit Gothic- und Darkmetal-Einflüssen und der bewährten Gut-Böse-Aufteilung zwischen der neuen Sängerin Riikka Hatakka und Sänger/Growler Toni Toivonen. Bombastisch, hochmelodisch und sehr sphärisch sind die Gitarren- und Synthiewände, in denen sich die beiden Vokalkräfte messen. „Kuura“ versetzt direkt in einen Schwebezustand, der bis zum letzten Rauschen des abschließenden Titelsongs anhält. Fern des Mainstreams und doch sehr zugänglich macht eine Band hier ihr eigenes Ding, das in „Nowhere Haven“, „Winter’s Kiss“ oder „Tunturi“ zum Meisterstück wird. (Lifeforce)

Bewertung: 4/5 Scheiben